Lerma (Burgos) congrega a miles de personas en su 64ª edición de la Feria de Maquinaria Agrícola

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta en funciones, María González Corral, y el presidente de la Diputación, Borja Suárez, han inaugurado la 64 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma (Burgos). - JCYL

BURGOS, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Lerma (Burgos) ha inaugurado su 64ª edición en la que se considera que ha consolidado su proceso de revitalización y se ha reafirmado como el "gran escaparate del sector primario en Castilla y León".

Durante la apertura oficial, el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, han coincidido en señalar el "impulso renovado" de una cita que, tras años de incertidumbre, vuelve a latir con fuerza gracias a la innovación tecnológica y al apoyo institucional.

Suárez ha recordado que la Diputación asumió hace dos años el reto de rescatar un evento que "parecía agonizar". Ahora la feria es "más viva", ha celebrado el presidente, subrayando que el objetivo de consolidar la presencia de la institución para futuras ediciones está "cumplido".

El presidente ha destacado el papel estratégico de la provincia como motor económico, apoyado en sus dos denominaciones de origen --Ribera del Duero y Arlanza--.

En este sentido, ha puesto en valor el congreso técnico sobre el vino celebrado previamente, así como la participación de "Burgos Alimenta", que cuenta con 31 expositores propios. Suárez quiere "hacer de Burgos la capital del vino" y demostrar que las marcas propias de la provincia son "generadoras de riqueza como pocas otras", ha añadido al tiempo que ha vinculado este progreso a la innovación tecnológica aplicada a la agricultura y la ganadería.

Suárez no ha querido obviar las preocupaciones que marcan la agenda del campo burgalés. En un tono reivindicativo, ha trasladado al Gobierno de España el malestar de los pueblos por la gestión del lobo, que "sigue amenazando las explotaciones", y ha exigido una postura mucho "más seria" en Europa respecto al acuerdo con Mercosur y la defensa de las cláusulas espejo para evitar la competencia desleal.

Por su parte, González Corral ha agradecido la invitación del Ayuntamiento de Lerma y ha ensalzado el papel de la feria como un referente nacional que el año pasado ya superó los 100.000 visitantes.

Para la consejera, Lerma representa los tres pilares de su gestión tales como la "transferencia de conocimiento, nuevas tecnologías y promoción de productos de calidad".

Durante su intervención, ha repasado hitos recientes de la administración regional, como los proyectos 'AgriSTIL', donde han trabajado con más de 400 representantes del sector para definir líneas de investigación, o el programa de extensión agraria digital, que ya ha impartido 250 cursos para cerrar la brecha tecnológica en el campo.

Respecto a la actualidad administrativa, la consejera ha hecho un llamamiento a agricultores y ganaderos para que agilicen la tramitación de la PAC, cuyo plazo ha sido ampliado hasta el 15 de mayo.

En el ámbito de la promoción, la representante de la Junta ha destacado la resolución de ayudas "por valor de once millones de euros para la promoción del vino en terceros países", sobre lo que ha señalado que Castilla y León es la comunidad que más fondos recibe por la potencia de sus bodegas.

Además, ha recordado el éxito de marcas como 'Tierra de Sabor' en ferias como Alimentaria o Gourmet, donde el apoyo institucional ha permitido una presencia récord de productores locales.