Leticia García apela a la concordia pero sera "beligerante" para defender los intereses de CyL

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Leticia García, ha destacado la importancia de la concordia y el diálogo para el futuro de la comunidad autónoma durante el acto de entrega de los Premios Castilla y León 2025, celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes como antesala al Día de la Comunidad, aunque también ha advertido de que será "beligerante" en la defensa de los intereses de los castellanoleoneses.

García ha puesto en valor el "enorme talento y la calidad humana" de los premiados y, en términos generales, de todos los ciudadanos de la región, subrayando que estos galardones sirven para reconocer la excelencia que existe en el territorio.

Durante su intervención, la portavoz ha aprovechado para mencionar, a título personal como zamorana, el reconocimiento otorgado a Benavente en la categoría de Tauromaquia, recogido por Beatriz Asensio, así como el premio de las Letras concedido al escritor Tomás Sánchez Santiago. García ha celebrado estos reconocimientos como una muestra del valor que poseen los nombres propios de la comunidad, reforzando el mensaje de orgullo hacia la identidad regional que, según ha señalado, su grupo parlamentario seguirá defendiendo desde la cámara autonómica.

Con respecto al discurso pronunciado por el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, la representante 'popular' ha valorado su carácter "marcadamente institucional" y su reconocimiento de que España atraviesa un "momento político complejo". En este sentido, ha destacado la importancia del llamamiento realizado por el jefe del Ejecutivo autonómico a favor del "debate constructivo", la "nobleza" política y la concordia, elementos que, a juicio de García, son necesarios para afrontar la próxima legislatura con altura de miras y serenidad.

La portavoz ha asegurado que el Grupo Parlamentario Popular se siente "concernido" por este llamamiento, comprometiéndose a trabajar desde el "diálogo permanente" y el entendimiento en las comisiones y plenos. No obstante, ha advertido de que su formación será "beligerante" en la defensa de los intereses de Castilla y León frente a otros territorios.

García ha hecho hincapié en que reivindicarán la "igualdad" de la comunidad autónoma frente a posibles privilegios de terceros, manteniendo como objetivo prioritario el trabajo para ofrecer nuevas oportunidades a los castellanos y leoneses.

Finalmente, al ser preguntada por cuestiones de actualidad nacional y el estado de las negociaciones políticas en Extremadura, García ha preferido centrarse en el ámbito regional y en la celebración del Día de la Comunidad, evitando realizar valoraciones sobre la situación en otras autonomías.

Respecto a las conversaciones en curso, la portavoz se ha limitado a reiterar las palabras ofrecidas por el presidente Mañueco el pasado viernes, confirmando que se mantienen "contactos" pero señalando que no existe ninguna novedad que ofrecer en este momento.