Leticia García destaca el potencial de la artesanía para impulsar el emprendimiento entre los jóvenes

PALENCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha destacado el potencial de la artesanía y los oficios artísticos para impulsar el emprendimiento entro los jóvenes.

García también se ha referido a la importancia que este sector tiene para "retener el talento" en el ámbito creativo dentro de Castilla y León y para poner en valor la importancia del sector "como un elemento económico dinamizador y de creación de empleo".

Así lo ha manifestado en la inauguración de la última edición del ciclo de jornadas Únicos 2025, en la Escuela de Arte y Superior Mariano Timón de Palencia.

Este programa, impulsado por la Junta y organizado por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), ha recorrido las nueve escuelas de arte de la Comunidad para poner de relieve el valor de los oficios artísticos y creativos, así como su amplio potencial de emprendimiento y desarrollo profesional.

La consejera ha destacado el "éxito" de estas jornadas cuyo propósito es "inspirar y trasladar un espíritu profesional al alumnado, acercando ejemplos de emprendimiento y profesionales de los oficios artísticos para presentarlos como una oportunidad de desarrollo económico y profesional con futuro".

Por su parte, Félix Sanz, gerente de Foacal, ha recordado que este año es el décimo aniversario de las jornadas 'Únicos' por las que han pasado más de 1.100 alumnos, en las conferencias, y otros 500 alumnos por los diferentes talleres de las nueve escuelas de la comunidad.

La programación de 'Únicos' incluye una serie de talleres y seminarios gratuitos impartidos por expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, y vinculados a la formación específica que se imparte en cada una de las escuelas.

Actividades que han podido seguirse, tanto de forma presencial como de forma telemática, por los alumnos de todas las escuelas y por los profesionales interesados, en las que han participado más de un millar de alumnos.

EBANISTERÍA

En Palencia, la jornada está dedicada a la ebanistería y a la creación de elementos escultóricos de attrezzo y elementos decorativos en cartón, con charlas y talleres prácticos ofrecidos por destacados profesionales del sector.

Durante la visita, la consejera ha destacado el "compromiso" de la Junta con el "impulso y la preservación" de los oficios artísticos y creativos, "tanto por su alto valor cultural como por el peso económico que tienen en la Comunidad", con más de 6.000 empleos directos y cerca del 70 por ciento de los talleres ubicados en entornos rurales, "lo que contribuye a fijar población y a dinamizar la economía local".

García ha animado a todos los estudiantes de las escuelas de arte de Castilla y León a apostar por estas salidas profesionales y por el emprendimiento destacando que el sector abarca una gran diversidad de oficios y técnicas, que van "desde lo más tradicional hasta lo más innovador", en áreas como el cine, la moda, el diseño gráfico, la animación o la construcción, ámbitos que requieren, cada vez más, de profesionales del sector artístico.

En este sentido, la consejera se ha referido a las iniciativas desarrolladas desde la Junta a lo largo de este año en apoyo al sector. Entre ellas, ha destacado la celebración del primer congreso internacional de la artesanía de Castilla y León, que ha culminado con la elaboración del Libro Blanco de la Artesanía del Siglo XXI, que constituye una hoja de ruta para abordar los desafíos del sector; la puesta en marcha del proyecto ArtesArtis de talleres visitables para visibilizar el trabajo artesano y facilitar nuevas fuentes de ingresos; la creación del distintivo de la artesanía de Castilla y León para mejorar su posicionamiento en nuevos mercados.

Además, durante este ejercicio 2025, se ha incrementado tanto el presupuesto como las cuantías económicas de las ayudas destinadas a las pymes artesanas para promover la modernización, la digitalización, la promoción o la mejora de los canales de comercialización, así como para apoyar la asistencia a ferias de los artesanos. De estas ayudas van a beneficiarse este año un total de 125 artesanos, por un importe de 531.699 euros.

En lo que va de legislaturas la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha invertido en el sector más de 4 millones de euros, beneficiando a 457 artesanos.