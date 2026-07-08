Leticia García sugiere a Martínez que aproveche su viaje a Cataluña para pedir la retirada del "modelo Junqueras"

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, durante su comparecencia con los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

ZAMORA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha sugerido al líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que aproveche su viaje a Cataluña de este viernes para pedir la retirada del "modelo Junqueras de financiación autonómica", toda vez que el socialista tiene previsto mantener un encuentro con el presidente de la Generalitat, su compañero de partido Salvador Illa.

García ha realizado estas declaraciones en la sede del Partido Popular de Zamora, donde ha lamentado que Martínez acuda a una reunión para "aplaudir pactos que perjudican a Castilla y León".

Las palabras de la portavoz 'popular' han llegado después de que Carlos Martínez anunciara la ronda de reuniones que la dirección socialista prevé mantener con las comunidades gobernadas por el PSOE.

En ese sentido, Leticia García ha considerado "lamentable" que el líder socialista recorra comunidades gobernadas por su partido para "importar políticas que están dando peores resultados que en Castilla y León". La portavoz ha recordado que la comunidad "es líder en España en materia educativa, pionera en la gratuidad de 0 a 3 años y encabeza el podio de los servicios sociales y sanitarios del país".

Además, en materia de empleo, García ha subrayado que Castilla y León fue en junio la segunda comunidad que más empleo creó, con el menor desempleo de su historia y solo por detrás de Galicia, también gobernada por el Partido Popular. A ello ha sumado que la comunidad es la segunda con mayor previsión de crecimiento del PIB.

"Con estos datos, el señor Martínez va a pedir consejo a comunidades que aplican políticas socialistas que ya sabemos que dan peores resultados", ha apuntado García. "Esto no es una oposición seria para Castilla y León; sería gracioso si no fuera algo tan serio, y demuestra el nulo interés del PSOE por hacer una oposición constructiva en nuestra comunidad", ha lamentado.

Ante esto, García ha lanzado el citado llamamiento al PSOE de Castilla y León para que aproveche el viaje: "Tiene dos días para plantearse si quiere de verdad hacer algo por Castilla y León. Es el momento de pedir a Salvador Illa y a Pedro Sánchez la retirada del modelo Junqueras, ese acuerdo firmado de forma bilateral que solo defiende los intereses separatistas e independentistas de ERC", ha remachado la responsable popular.