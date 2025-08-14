Levantan el confinamiento de la población de La Alberca (Salamanca) por el incendio de Nivel 2

SALAMANCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Salamanca ha anunciado que se ha levantado el confinamiento de urbanizaciones afectadas en el término municipal de La Alberca, decretado con motivo del incendio de gravedad 2 (IGR 2) que se había reactivado en la zona.

La evolución de las labores de extinción del incendio y del tiempo en la zona ha permitido que se haya podido llevar a cabo el levantamiento de este confinamiento, aunque el CECOPI mantiene de momento la declaración del incendio como nivel 2, según ha informado la Benemérita.

La Guardia Civil de Salamanca y el resto del operativo de extinción centran su actuación en la delimitación del incendio, mientras se aleja de la citada localidad salmantina.

Desde el operativo han solicitado que si no es totalmente necesario, la población evite la circulación en la zona de los trabajos de extinción y siga las instrucciones de los Guardias Civiles del operativo.