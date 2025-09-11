'Lexploitation' regresa del 17 al 21 de septiembre con bandas internacionales y actividades culturales en León capital

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado (centro); el director del área de Actividades Culturales de la ULE, Iván Rega (izquierda) y la presidenta de León Ciudad Púrpura, Eva López (derecha), tras la reunión mantenida esta semana. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de 'León es acción - Lexploitation', un proyecto impulsado por la asociación cultural León Ciudad Púrpura en colaboración con la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, se celebrará entre los días 17 y 21 de septiembre en la capital leonesa.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado; el director del área de Actividades Culturales de la Universidad de León (ULE), Iván Rega y la presidenta de la asociación cultural León Ciudad Púrpura, Eva López, se han reunido esta semana para concretar los detalles de este festival de música en directo.

La ciudad se llenará de música entre los días 17 y 21 de septiembre, sesiones de pinchadiscos en vinilo, exposiciones dedicadas al rock&roll, una concentración y ruta de scooters clásicas, además del popular mercadillo vintage y la feria del disco.

La programación se desplegará en varios escenarios, con Espacio Vías como epicentro y el domingo 21 habrá una jornada adicional, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La música en directo, como es habitual, tendrá gran peso en la programación. El cartel está formado por bandas internacionales, sin olvidar la representación nacional y leonesa.

Las bandas de la presente edición provienen de Australia, Estados Unidos, Argentina, Suiza, Inglaterra, Alemania y España. El festival contará con nombres de la talla de The Jackets (Suiza), The High Learys (Australia), The Night Times (Estados Unidos), The Allnighters (Vitoria), Oh! Gunquit (Reino Unido), Dream Pony (Estados Unidos), Telecom (Reino Unido), Playa Nudista (Argentina), Glándula (España - Alemania), Twin Ghosts (Madrid - León) y Las Llamas (León).

PINCHADISCOS.

Además, como en cada edición, 'Lexploitation' contará con las sesiones de pinchadiscos destacados en las escenas nacional e internacional en formato vinilo y de estilos diversos (soul, boogaloo, rhythm&blues, sixties garage, psicodelia, beat, yeyé, powerpop, new wave, brit pop & new sounds).

Dichas sesiones se intercalarán entre las actuaciones de las bandas en directo en Espacio Vías y en tres allnighters y dos tardes con las actuaciones en Babylon, el Gran Café y Nuevo Café Luna.

Además de los artistas de 'Lexploitation', participarán los pinchadiscos Paloma Cool Club (Madrid), Adela Domínguez (Asturias), Sebas Avilés (Palma de Mallorca), Monique Lollipop (Asturias), VIC (Madrid), Héctor Antuña (Asturias), DJesa Mary Pertur (Madrid - Asturias), Ángel Snap (Madrid), Adrián González (Asturias), Miss Marte (León) y Juancho Lizard (León).

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS.

Paralelamente, en la presente edición tendrán lugar dos exposiciones de fotografía en El Albéitar relacionadas con la escena musical en la que se mueve el festival, a cargo de la fotógrafa Olivia LH (Ávila) y el fotógrafo inglés Dammo (Berdforshire).

Asimismo, habrá un mercadillo que reunirá expositores llegados de distintos rincones de España en el que convivirán moda, complementos, piezas de decoración y objetos de coleccionismo. Habrá artículos vintage, tanto nuevos como de segunda mano, junto a marcas actuales que apuestan por la originalidad, la calidad y una estética retro.

La feria del disco mantendrá su predilección por el formato vinilo, con una amplia selección de singles y LP's que abarcan desde las novedades más recientes hasta "joyas musicales" de los años 50 en adelante.

CONCENTRACIÓN DE SCOOTERS CLÁSICAS.

Además, tras el éxito de 'Lex Run!' en la pasada edición, este año se repite con una concentración y recorrido urbano de scooters clásicas por lugares emblemáticos de la ciudad. Tendrá lugar el sábado día 20 de septiembre, desde las 11.30 horas, en la explanada de Espacio Vías.

Las entradas pueden adquirirse en modalidad de abono general o de manera individual para cada espectáculo. La compra anticipada online de abonos y entradas del viernes y del sábado se realizará en la web woutick.com y los puntos de venta anticipada física en la ciudad de León son Elektra Comics, Discos Lizard, El Gran Café o Mongogo León, así como en taquilla. El abono anticipado tiene un coste de 40 euros y de 45 euros en taquilla.