'La Leyenda' motera celebra 10 años en Cantalejo y tendrá a Turégano, Lastras de Cuéllar y Prádena como 'pueblos amigos'

Foto: la diputada Magdalena Rodríguez (izda), el alcalde de Prádena, Ismael Maseda;el organizador de la Leyenda, Mariano Parellada; el diputado Javier Figueredo; la alcaldesa Ana Rosa Zamarro, y la presidenta de Autismo segovia, Susana Guri. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concentración motorista de Cantalejo 'La Leyenda', celebrará en 2026 su décima edición en esta villa segoviana, a la que unirá como 'pueblos amigos' su visita clásica a Turégano y las novedades de Lastras de Cuéllar y Prádena.

La cita motera tendrá lugar entre el 8 y el 11 de enero de 2026, con una afluencia que se espera superior a la del 2025, que reunión a más de 13.000 motoristas.

A lo largo de cuatro días, el programa de actividades desarrollará actos en Cantalejo y en los tres 'pueblos amigos', Turégano, Prádena y Lastras de Cuéllar, que participan como parte de las rutas que los motoristas harán por la provincia desde la concentración en el pinar de Cantalejo.

La presentación de esta nueva edición de 'La Leyenda' ha corrido a cargo de la diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez; el diputado de Turismo, Javier Figueredo, y el organizador del evento, Mariano Parellada, que han estado acompañados por la alcaldesa de Cantalejo, Ana Rosa Zamarro; el alcalde de Prádena, Ismael Masedo, y la presidenta de Autismo Segovia, Susana Guri, dado que la acción solidario de esta edición se dedicará a esta organización segoviana.

El programa contempla varias rutas libres para recorrer la provincia, y citas clásicas de la concentración, como el saludo a los motoristas del mundo desde el castillo y plaza Mayor de Turégano, con el espectáculo de fuego, música y elementos simbólicos.

Como ha señalado el diputado de Turismo, las visitas a los pueblos "acercan a los participantes al patrimonio, la gastronomía y los paisajes de la provincia, y hacen que fuera de la temporada de concentraciones moteras, muchos viajeros de moto regresen a Segovia, porque han conocido la provincia gracias a La Leyenda".

La programación incluye de degustaciones gastronómicas, con productos castellanos, y un menú especial de Alimentos de Segovia "que este año será un guiso de garbanzos con el sello de la marca alimentaria", ha destacado Magdalena Rodríguez, que también ha insistido en la oportunidad de 'La Leyenda' para "desestacionalizar el turismo en la provincia, ocupando épocas en las que las visitas descienden mucho".

En el calendario de la concentración se repiten los conciertos nocturnos, el 'caldo y huevos fritos' de bienvenida y la Fiesta de Año Nuevo 'Motard'.

El programa cultural tiene un ciclo de cine 'motard' y conferencias y presentaciones de libros relacionados con el mundo del motociclismo, los viajes y la cultura motera. Además, se entregarán los premios Leyenda de Oro, al Rally Lés a Lés, de Portugal; y Leyendas de Honor a Motoristas en Cólera (Francia, premio internacional) y a Alfonso Serrano y su Museo de Moto Histórica de Santa Marta de Tormes (premio nacional).

Uno de los actos más emotivos será el desfile nocturno de antorchas en homenaje a los motoristas fallecidos, que recorrerá las calles de Cantalejo hasta la Plaza Mayor, donde se guardará un minuto de silencio y se realizará la suelta de farolillos.

Como en ediciones anteriores, la inscripción ya está abierta desde octubre, pero cualquier viajero que llegue a lo largo de la concentración también podrá inscribirse in situ, en el recinto del pinar de Cantalejo que desde hace una década acoge a viajeros que, como ha destacado Mariano Parellada "llegan desde cientos o miles de kilómetros bajo un clima frío que es un reto para hacer este viaje".