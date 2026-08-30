El libertad dos hombres que suman 76 antecedentes detenidos tras robar en furgonetas y usar tarjetas ajenas

Archivo - Sucesos.- En libertad en Valladolid tras apuñalar a su compañera de piso por tener la música muy alta - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos varones, que acumulan un historial delictivo que alcanza las 76 detenciones previas, en dos operativos independientes desarrollados en la mañana del pasado viernes como presuntos autores de delitos contra el patrimonio y estafa mediante el uso fraudulento de tarjeta bancaria.

La primera de las intervenciones se produjo en el marco de las labores habituales de prevención en la vía pública, cuando los agentes observaron a un varón conocido por su historial delictivo contra el patrimonio quien, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud esquiva.

Tras proceder a su identificación y realizarle un cacheo superficial, los efectivos le localizaron un teléfono móvil cuya procedencia no pudo justificar.

Las comprobaciones posteriores confirmaron que el dispositivo correspondía a una denuncia presentada esa misma mañana por un ciudadano al que se lo habían sustraído del interior de su vehículo.

El terminal fue devuelto a su legítimo propietario y el sospechoso, que cuenta con 23 antecedentes policiales, fue detenido y trasladado a dependencias policiales, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

ROBO EN UNA FURGONETA Y FRAUDE CON TARJETA

La segunda intervención es fruto de una investigación iniciada a raíz de una denuncia interpuesta el pasado 13 de julio.

En aquella ocasión, una trabajadora informó de la sustracción de diversos efectos del interior de su furgoneta mientras desempeñaba su labor profesional.

Entre los objetos sustraídos figuraba una tarjeta bancaria con la que se llegaron a realizar cuatro compras sin autorización por importes de entre 16,50 y 18 euros, alcanzando un fraude total de 70 euros.

Las pesquisas policiales permitieron la identificación plena del presunto autor, quien fue localizado y detenido en la mañana del 28 de agosto como presunto responsable de los delitos de robo en interior de vehículo y estafa.

Este individuo acumula un total de 53 detenciones previas: 47 practicadas por la Policía Nacional y 6 por la Guardia Civil.

Tras la tramitación de las correspondientes diligencias, ambos arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.