En libertad dos mujeres por patear la cara a otra tras una discusión en un bar de Palencia

PALENCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia número 6 de Palencia ha decretado libertad con cargos a dos mujeres que patearon y golpearon en la cara a otra tras una discusión en un bar la madrugada del pasado 25 de diciembre.

Los hechos ocurrieron en una zona de ocio nocturno, conocida como el seminario. Una llamada alertaba a la sala operativa de la Policía Nacional de una pelea, por lo que hasta allí se trasladaron varios agentes que, a su llegada, localizaron a una mujer tirada en el suelo con una fuerte hemorragia en el rostro por lo que se solicitaron la asistencia urgente de personal sanitario, quienes a su llegada trasladaron a esta víctima al hospital Río Carrión.

Varios testigos facilitaron a la policía una descripción de las dos autoras que habían propinado la paliza, mediante puñetazos y patadas cuando la víctima se encontraba en el suelo.

Minutos más tarde, otra patrulla policial, localizó a una mujer que se encontraba por las inmediaciones y que coincidía con las características física y de vestuario facilitadas por los testigos, que además tenía en la ropa manchas de sangre y presentaba erosiones en las manos.

Con los datos facilitados por los testigos, dos horas más tarde se pudo identificar primero y localizar segundo a la otra agresora, la cual fue igualmente detenida como presunta autora de un delito de lesiones.

Tras la tramitación de las diligencias pertinentes, las dos detenidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia número 6 de Palencia, quien dispuso la libertad provisional de las autoras.