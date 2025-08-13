En libertad una mujer tras hurtar joyas a una mujer mayor a la que cuidaba en Valladolid

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido, y posteriormente puesto en libertad, a una mujer como presunta autora de un delito de hurto de joyas a una mujer de avanzada edad y movilidad reducida en el domicilio donde trabajaba.

La detención se produjo el martes 12 de agosto, después de que un hijo de la afectada denunciara los hechos que habrían ocurrido entre el 28 de junio y el 5 de julio cuando la víctima, al revisar su joyero, constató la ausencia de tres piezas, dos sortijas y una alianza.

La denunciante cuenta con un servicio de ayuda a domicilio y en la semana en la que se produjo el hurto, el servicio fue prestado por dos personas distintas en sustitución de la titular, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, los agentes iniciaron las diligencias de investigación en aras a determinar la autoría de los hechos, lo que llevaba a detectar que una de las trabajadoras que prestó el servicio en esa semana figuraba como vendedora de varias joyas, en concreto tres anillos, en fechas que coinciden con el periodo en el que la mujer prestaba asistencia en el domicilio.

Así, agentes de Policía Nacional localizaron y detuvieron el martes a la mujer como presunta autora de un delito de hurto. La detenida fue puesta en libertad policial tras prestar declaración en dependencias policiales.