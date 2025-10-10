En libertad tras ser detenido un ciudadano en situación irregular con antecedentes por delitos graves en Ávila

ÁVILA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Ávila han detenido a un ciudadano extranjero por encontrarse en situación irregular en territorio español que contaba con antecedentes por dos detenciones anteriores, relacionadas con delitos de tráfico de drogas y agresión sexual.

Durante las comprobaciones realizadas por los agentes, y tras la consulta en la base de datos de la Dirección General de la Policía, se ha constatado que el detenido contaba con antecedentes, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, consultado el Registro Central de Extranjeros, figuraba como denegado su permiso de residencia en España, por lo que ante tales circunstancias, y conforme a la legislación vigente, los agentes han procedido a su detención e información de derechos según la legislación vigente.

Posteriormente, ya en dependencias policiales, se le notificó por escrito el motivo de su detención y las diligencias administrativas correspondientes.

Por este motivo, se procedió a incoar el correspondiente expediente sancionador, con propuesta de expulsión y siendo notificado al interesado en el mismo acto.

Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto en libertad, quedando pendiente de la resolución en el ámbito del procedimiento administrativo incoado.