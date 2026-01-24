Un libro de la ULE analiza la irrupción y el reconocimiento de las autoras de cómic en España en el siglo XXI

Portada de ‘Nuevos selfis en el cómic español del siglo XXI’ de María Márquez López. - UNIVERSIDAD DE LEÓN

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado el libro titulado 'Nuevos selfis en el cómic español del siglo XXI', número 17 de la premiada colección 'Grafikalismos', un trabajo realizado por María Márquez López que analiza la "irrupción y el reconocimiento" de autoras de este género en la España del siglo XXI.

Márquez comenta en la introducción que en la actualidad "nadie se sorprende" al ver un cómic firmado por una autora española o en la librería de su barrio o en unos grandes almacenes, una imagen "naturalizada" que sin embargo es "muy reciente", según ha informado la Universidad de León en un comunicado recogido por Europa Press.

Lo cierto es que la estantería del cómic español ha cambiado, y lo ha hecho por el "esfuerzo de una comunidad gráfica de jóvenes autoras que han luchado individual y colectivamente para que así sea".

Más adelante se explica que el término 'selfi', "irremediablemente ligado al escenario online", quiere describir la "autorrepresentación valiente y sin complejos" de estas autoras contemporáneas.

María Márquez ha explicado que son jóvenes que emplean la tecnología de su tiempo "para denunciar la violencia sexual o defender la libertad reproductiva de las mujeres", además de añadir que las guionistas y dibujantes han irrumpido "sin complejos con relatos generacionales y con lenguajes gráficos rupturistas, que no quieren ser identificadas con el trazo delicado y amable de lo femenino".

La investigación de María Márquez López ofrece algunas "claves" sobre cómo se ha fraguado esta nueva escena. De esta forma, abarca temas como la importancia de las predecesoras que dibujaron los primeros trazos de la subversión, y un mapa de autoras y cómics que "animará", en sus palabras, a quienes lean el libro "a seguirles la pista".

El libro se puede adquirir por 20 euros en librerías especializadas o en la propia página web de la ULE, a través del siguiente enlace: https://publicaciones.unileon.es/product/nuevos-selfis-en-el...