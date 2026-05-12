Licencias de obras en Valladolid para dos promociones en Fray Luis de León y Juan García Hortelano con 18 viviendas

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha otorgado este martes en la Junta de Gobierno Local licencias de obras para dos proyectos con 18 nuevas viviendas en las calles Juan García Hortelano, donde se transformarán cuatro locales en seis apartamentos; y en Fray Luis de León, donde se levantará un nuevo edificio con 10 viviendas, un apartamento, un estudio y un local comercial.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, en el área de Urbanismo y Vivienda se han aprobado otros acuerdos como la normalización de las parcelas PB10 y PB11 de 'Los Viveros', que permitirá avanzar en el desarrollo de esta zona.

Por un lado, se ha dado luz verde a la licencia de obras para la construcción de un nuevo edificio residencial en la calle Fray Luis de León, número 5, que contará con 10 viviendas, un apartamento y un estudio, además de un local profesional, garajes y trasteros.

El inmueble, que se levantará en una parcela de 435,03 metros cuadrados de superficie catastral y contará con 1.281,80 metros cuadrados construidos computables, se desarrollará en un único bloque entre medianeras.

El edificio dispondrá de planta sótano destinada a garaje y trastero; planta baja para elementos comunes, local profesional, instalaciones y trasteros; tres plantas destinadas a viviendas y una planta bajo cubierta también de uso residencial. El acceso al garaje se realizará desde la vía pública mediante una rampa situada junto al lindero oeste, mientras que el acceso peatonal al edificio se efectuará directamente desde la calle Fray Luis de León a través del portal principal.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha concedido licencia urbanística para la modificación de un complejo inmobiliario situado en la calle Juan García Hortelano, número 35, donde cuatro locales en bruto y sin actividad, ubicados en la planta baja de un edificio plurifamiliar exento, serán transformados en 6 apartamentos.

Los locales afectados cuentan actualmente con superficies construidas de 138, 44,70; 77,70; y 129,07 metros cuadrados, respectivamente. La actuación permitirá incrementar el número de unidades residenciales del complejo inmobiliario, así como reorganizar sus zonas comunes.

El presupuesto de ejecución material de esta intervención asciende a 118.420 euros.

Por último, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado definitivamente el proyecto de normalización de fincas en el Camino del Cementerio, correspondiente a las parcelas PB10 y PB11 del Plan Parcial 'Los Viveros', un trámite urbanístico que permitirá avanzar en el desarrollo residencial de esta zona de la ciudad.

El proyecto fue aprobado inicialmente el pasado 22 de diciembre de 2025 y, tras el preceptivo periodo de información pública --anunciado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) el 21 de enero de 2026--, no se ha registrado ninguna alegación.

La documentación que ahora recibe la aprobación definitiva incluye una memoria justificativa, planos de normalización y un anexo documental con la relación de propietarios y titulares de derechos reales, así como la identificación registral de las fincas afectadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 219.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).

El objetivo de esta actuación es agrupar las dos fincas iniciales en una única parcela, conforme a lo previsto en el artículo 216 del RUCyL.

Esta operación se ajusta además al estudio de detalle que modificó la ordenación detallada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), unificando la zona de ordenanza en un único ámbito y sumando la edificabilidad previamente asignada a ambas parcelas. Como resultado de esta normalización, se configurará una nueva parcela de más de 10.000 metros cuadrados de superficie, que estará destinada a uso residencial (edificabilidad superior a 15.000 metros), lo que según el Consistorio "favorece el desarrollo urbanístico de 'Los Viveros' y la generación de nuevo suelo para vivienda en Valladolid".