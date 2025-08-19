A licitación la construcción y explotación del área de estacionamiento para autocaravanas de La Aldehuela (Salamanca)

SALAMANCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el procedimiento de licitación de la concesión demanial para la construcción, gestión y explotación del área de estacionamiento para autocaravanas y furgonetas camperizadas en una parcela municipal de aproximadamente 4.000 metros cuadrados situada entre las calles Cañada de La Aldehuela y Camino Río Primera, junto al recinto ferial de La Aldehuela.

Según recoge el pliego de cláusulas administrativas particulares, la concesión tiene un canon mínimo anual de 300 euros, con una duración de diez años que no puede prorrogarse. A cambio de la explotación, el adjudicatario será el encargado de asumir tanto los gastos de construcción del área de estacionamiento, como la dotación de los servicios requeridos, tal y como han señalado desde el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

Se estima que el plazo de ejecución para la tramitación de los permisos, elaboración de la documentación y obtención de las licencias será de dos meses desde la firma del contrato.

Como ha indicado el Ayuntamiento, el área tendrá capacidad para el estacionamiento de alrededor de 50 caravanas, autocaravanas o furgonetas cámper de diferentes tamaños. Contará con todos los servicios exigidos por la Junta de Castilla y León para este tipo de instalaciones, como aseos, duchas, zona para el vaciado de aguas negras y grises, recarga de agua potable, lavandería, videovigilancia, tomas eléctricas y máquinas de 'vending'.