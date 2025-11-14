Licitadas las obras de fachadas, soportales y balconadas de la Plaza Mayor de León, que supondrán 586.232 euros

Archivo - Imagen de archivo de la Plaza Mayor de León, donde se llevarán a cabo obras en las fachadas, soportales y balconadas tras la renovación del pavimento. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado en Junta de Gobierno Local celebrada este viernes el expediente de contratación de las obras de rehabilitación de las fachadas, soportales y balconadas de la Plaza Mayor, tras la reciente renovación del pavimento, que supondrán una onversión por parte del Consistorio de 586.232 euros.

El equipo de Gobierno municipal persigue con esta iniciativa poner en valor este espacio patrimonial de la ciudad en el que, además, se desarrolla una importante actividad cultural y turística. En concreto, con estas obras, el Ayuntamiento busca resolver las patologías de los soportales y fachadas.

Para poder ejecutar estas obras el Consistorio recabará previamente el permiso de los propietarios y comunidades de vecinos, dado que se intervendrá en edificios particulares. Una vez obtenidas las autorizaciones se abordarán los trabajos, que tendrán una duración estimada de 12 meses.

Las actuaciones se realizarán tramo por tramo, centrándose en tres elementos principales: la piedra, los acabados de mortero de las fachadas y la cerrajería de los balcones. Asimismo, se llevarán a cabo arreglos puntuales en los aleros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

ACTUACIONES

Las labores que se realizarán van desde una limpieza somera hasta la sustitución de los elementos más deteriorados. Se prevé eliminar los chapados de piedra existentes en la pilastra de la esquina del lado este de la calle Mariano Domínguez Berrueta y la limpieza de todas las fábricas pétreas de las arquerías de planta baja y los pocos elementos existentes, impostas y recercados de huecos en las plantas primera y segunda. La limpieza se ajustará al estado de conservación de cada tramo de paramento a tratar.

Asimismo, se eliminarán todos los elementos espurios, como ganchos y herrajes obsoletos y los pequeños cables entre balcones. Los balcones son precisamente otro de los elementos a abordar y, aunque las balaustradas y jabalcones no presentan en general grandes problemas, los solados y las pletinas de los forjados sí necesitan actuaciones.

En este sentido, se estima que las barandas y jabalcones casi no requerirán sustitución de piezas, mientras que los forjados de los balcones precisarán ser sustituidos en su mayoría.

SOPORTALES

Por último, los falsos techos de los soportales, renovados todos ellos sobre el año 1999 con técnicas tradicionales a base de cielorrasos de cañizo guarnecido y barrotillos de madera, presentan muy buen estado de conservación. No obstante, se realizará una inspección detallada de los falsos techos para detectar los posibles desperfectos y afinar las intervenciones requeridas y, en un principio, se procederá simplemente a la limpieza de superficies y al lavado y rascado de pinturas viejas sobre falsos techos continuos.

Esta es otra de las intervenciones enmarcadas en una planificación global para la plaza Mayor en virtud de la cual ya se ha ejecutado la renovación del pavimento.

En este contexto, el Ayuntamiento ha precisado que ahora queda pendiente la rehabilitación del edificio Mirador del Concejo, conocido como antiguo Consistorio. Las obras conllevarán una inversión de 1.246.120 euros, financiados en un 70 por ciento por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, ya que ha sido uno de los proyectos seleccionados por el Programa dos por ciento Cultural.