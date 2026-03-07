Los líderes IU, Sumar y Verdes Equo respaldan el proyecto, social, constructivo y contra la derecha de En Común

Candidatos nacionales de los partidos que forman la coalición En Común respaldan a los candidatos de Castilla y León en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo han respaldado este sábado el proyecto social, de "construcción" de la Comunidad y contra la derecha y el "fascismo" que han asegurado representa la candidatura de la coalición En Común que agrupa a estas formaciones de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León.

Así lo han hecho en un acto de la coalición celebrado en el Centro Cívico Canal de Castilla, donde se han congregado unas 200 personas para escuchar la intervención de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el coordinador de IU, Antonio Maíllo, el coportavoz de Verdes-Equo, Joserra Becerra, y la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que han apoyado al candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, y la número 2 de la lista, Marina Echebarría.

En este contexto, momentos antes de comienzo del acto, Antonio Maíllo, ha advertido de que "las derechas" quieren hacer creer que todo "está decidido" pero se ha mostrado convencido de que será la movilización de los sectores progresistas de izquierda "las que den el vuelco a un cambio de gobierno necesario".

En este sentido, ha afirmado que el voto a la candidatura de En Común "vale doble" porque es la que se disputa con los escaños del PP y Vox y, por otro lado, porque es un "proyecto transformador", con "voluntad de gobierno" y "valiente" como se ha demostrado en el Gobierno de España.

"¿O alguien se creería que un PSOE con mayoría absoluta en un gobierno enarbolaría la bandera del no a la guerra? Evidentemente, no", ha afirmado el líder nacional de IU.

A este respecto, Maíllo ha asegurado que el proyecto del "no a la guerra" es un "triunfo de la paz" y de quienes la defienden como forma de relación entre los países. "Nos acercamos al final de la OTAN, que es más temprano que tarde", ha vaticinado.

El líder de IU considera que es un "triunfo" tanto de quienes, como Izquierda Unida, se fundaron precisamente "al calor" de ese debate en España como el de millones de personas que "ansían" una cultura de paz en las relaciones entre los países.

"Dijimos hace 40 años no a la OTAN base fuera y no a la guerra. Hace 40, hace 20 y ahora", ha insistido el coordinador de IU, quien ha añadido que por eso el PP y Feijóo, así como Aznar hace 20 años, "odian el no a la guerra" y, si fuera por el candidato del PP a la reelección al frente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su partido, España "estaría en guerra".

CAMBIO DE GOBIERNO

Por estos motivos, ha señalado Maíllo, en Castilla y León hace falta un gobierno "diferente" y un cambio al frente del mismo porque cree que no pueden seguir gobernando quienes "dejaron desde su incompetencia criminal a los pueblos abandonados y arrasados por los incendios de este verano" o quienes "dejan sin médico los pueblos", con el consecuente aumentó de la despoblación, o se niegan a hacer crecer la escuela pública por los territorios. "No podemos permitir que ese sea el futuro de resignación para Castilla y León", ha matizado.

Antonio Maíllo ha explicado que el proyecto de la candidatura En Común es "se lanza y abraza todas las alianzas", que trascienden los apoyos tradicionales y, por tanto, ha dado la bienvenida a aquellos apoyos de gente que se da cuenta de que está formada por "gente honesta, trabajadora, que llevan lo más noble de la política a un proyecto de futuro y un proyecto de esperanza".

Por su parte, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha asegurado que se trata de una campaña "complicada" en la que PP y Vox "una vez más, piensan ceñir sus políticas fascistas, sus políticas reaccionarias sobre esta comunidad autónoma".

En esta línea, ha apuntado que el secretario general del PP, Miguel Tellado, ayer, ante la segunda derrota de María Guardiola en Extremadura, ha señalado que el líder de Vox, Santiago Abascal, acudía a Castilla y León a "bloquear el gobierno" después de las elecciones.

"Pues efectivamente lo que vamos a ver es que el Partido Popular y Vox están construyendo y constituyendo esta alianza del mal que desde aquí vamos a derrotar, vamos a enfrentar, con toda la alegría que caracteriza a esta coalición electoral", ha añadido la responsable de Movimiento Sumar, quien ha afirmado que "existe una posibilidad real" de disputar esos escaños a la "extrema derecha".

En la misma línea, el José Ramón Becerra, de Verdes Equo, ha señalado que se necesita "esperanza" para que la despoblación y la falta de oportunidades de la Comunidad "se vean compensadas con más políticas verdes" que supongan "empleo de calidad y sostenible", que es lo que se necesita.

"CONSTRUIR" COMUNIDAD

Por otro lado, el candidato de la coalición a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, ha afirmado que en Castilla y León no están "condenados" a ser gobernados por las "derechas" y ha añadido que quieren que la gente sepa "que la resignación es mala y que la resignación no construye y no genera Comunidad en positivo".

Por eso, considera "muy positivo" un proceso de "construcción" de la Comunidad "desde los de abajo y las de abajo, desde la militancia, desde las personas que están involucradas en las plataformas de sanidad, en los movimientos sociales, en los sindicatos de clase, en la construcción de una alternativa de otra Castilla y León posible".

Por eso, ha añadido que creen que las "certezas de las derechas" --en referencia al lema de campaña del PP 'Aquí, certezas'-- "son las de siempre" con cuestiones como que no se puede abortar en la sanidad pública, que la educación pública siga "precarizándose", que los mayores tengan que ir a residencias privadas que están "hipotecando" a las familias o que las escuelas infantiles estén también "al servicio de las grandes empresas" en vez de estarlo al de las personas "humildes y trabajadoras" que tienen problemas para sacar adelante sus proyectos de vida.

"Queremos plantear también soluciones, queremos hablar de planes de retorno de la construcción de una comunidad posible, de que nuestras y nuestras jóvenes puedan vivir en Castilla y León que los pueblos se repueblen y para eso hace falta construir una alternativa", ha apuntado Gascón, quien ha asegurado que la campaña "va de menos a más".

El candidato a la Presidencia de la Junta se ha mostrado seguro de que van a conseguir tener una "fuerte" representación en las Cortes y van a "echar a las derechas" de las políticas que ha asegurado que han llevado a Castilla y león "a ser una Comunidad perdida y una Comunidad que no tiene futuro".



