La literatura infantil y juvenil, protagonista del IV Festival 'Quimeras' que acogerá León desde el 13 de octubre

La concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado (centro izquierda) y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego (centro derecha), junto a los reopresentantes de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León acogerá entre los días 13 y 21 de octubre el IV Festival Internacional de Ficción Insólita 'Quimeras', que en esta ocasión se articulará en torno a la literatura infantil y juvenil y contará con la participación de José Luis del Río, Jordi Sierra i Fabra, Ricard Ruiz, Chiki Fabregat, Alba Quintas, Santiago García-Clairac, Pepa Mayo y Andrés Guerrero.

La Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León organiza con el respaldo del Ayuntamiento y de la Junta esta iniciativa cultural que se ha consolidado como uno de los encuentros literarios más relevantes de la Comunidad dedicados a la literatura, la imaginación y la creación artística vinculada a los géneros de la ficción fantástica, especulativa, maravillosa y de lo insólito.

El Festival tiene como finalidad acercar la literatura contemporánea a la ciudadanía, fomentar los hábitos lectores, impulsar la creatividad y favorecer el encuentro entre escritores, ilustradores, investigadores, docentes, estudiantes y público general.

A través de una programación plural y de calidad, 'Quimeras' contribuye al enriquecimiento de la vida cultural y proyecta un espacio de referencia para la literatura y el pensamiento creativo.

En la presente edición cobra protagonismo la literatura infantil y juvenil, herramienta fundamental para acercar a los jóvenes a la lectura y despertar su interés por los libros. En este sentido, se pretende fomentar el hábito lector y mejorar una comprensión lectora mediante historias, autores y temáticas cercanas a sus intereses. Al mismo tiempo, se persigue facilitar el encuentro entre jóvenes, libros y autores para hacer de la lectura una experiencia atractiva y cercana.

El Festival Internacional de Ficción Insólita 'Quimeras' ha mantenido desde su creación una línea de trabajo orientada a la excelencia cultural y ha reunido en León a algunos de los autores más prestigiosos del panorama literario nacional e internacional.

ANTERIORES EDICIONES

A lo largo de sus tres ediciones anteriores han participado figuras de reconocido prestigio como José María Merino, Luis Mateo Díez, Cristina Fernández Cubas, Ana Starobinets, Ana Merino, Fernando Iwasaki, Gioconda Belli, Elia Barceló, Espido Freire, Pilar Adón y José Ovejero, entre otros autores y especialistas que han contribuido a consolidar festival.

La cuarta edición de 'Quimeras' incluye encuentros con autores, mesas redondas y coloquios; conferencias y presentaciones literarias; talleres de escritura creativa; talleres de ilustración y dibujo; actividades de animación lectora; un programa de radio en directo y dos proyecciones de cine. Por la mañana, las actividades están dirigidas al público escolar, mientras que los actos programados por las tardes están enfocados al público general.

EMPLAZAMIENTOS

Las actividades tendrán como sede distintos puntos de la ciudad como el Palacio del Conde Luna, el Museo Casa Botines Gaudí, el salón de actos del edificio de la Junta en León y el Teatro San Francisco (donde se proyectarán 'Narnia' y 'Dentro el laberinto'). 'Quimeras' también se extenderá a la localidad palentina de Saldaña.

La presentación del evento ha tenido lugar este jueves en el Consistorio de San Marcelo y ha contado con la participación de la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, que ha estado acompañada por José Luis Chamosa y Vicente Carvajal Vallejo, presidente y director respectivamente de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, y por Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta en León.

Elena Aguado ha puesto en valor la creación literaria en León, la calidad y cantidad de autores, muchos de los cuales recrean en sus obras esa pertenencia de León. En este punto, ha querido felicitar a Julio Llamazares por el Premio Nacional de Narrativa 2026, a quien se ha referido como un autor que aporta una escritura "ágil y elegante".