Llamas anuncia que recurrirá el "veto" a Podemos en los debates electorales del 15M: "No nos van a callar"

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Podemos y candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha anunciado que recurrirá el "veto" a la formación en los debates televisivos con motivo de las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

A través de un mensaje publicado en 'X', del que se hace eco Europa Press, el líder autonómico de la formación 'morada' ha asegurado que Castilla y León vive una "emergencia democrática".

"Recurriremos el veto. No nos van a callar", ha expresado.