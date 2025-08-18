Llamas lamenta la muerte de un bombero en León: "No hay palabras para describir tanto dolor"

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha lamentado el fallecimiento de un bombero forestal en Espinoso de Compludo (León), tercera víctima mortal, y ha expresado que "no hay palabras para describir tanto dolor".

A través de un mensaje en su cuenta personal en la red social 'X' recogido por Europa Press, Llamas se ha pronunciado ante la muerte en la noche de este domingo, 17 de agosto, del bombero al volcar el camión autobomba en el que viajaba junto a otro compañero, que se encuentra en estado grave, y ha recordado que esta gente "está sufriendo lo insufrible" .

"Tercera víctima mortal. Y otro herido grave. No hay palabras para describir tanto dolor. Un fuerte abrazo a familiares y vecinos, a toda la gente que está sufriendo lo indecible", ha expresado en el mensaje.

Asimismo, Llamas ha señalado "una trama de corrupción" en la gestión de los incendios forestales en Castilla y León en otro mensaje minutos después y ha afirmado que "las privatizaciones matan". "Doy mi palabra de que todo se sabrá", ha aseverado el de Podemos.