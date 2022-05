Llorente confirma su continuidad como vicepresidente de la Diputación de León

LEÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de León, Matías Llorente, ha confirmado su continuidad como vicepresidencia de la Diputación de León en calidad de diputado no adscrito tras la ruptura del pacto de UPL con el PSOE.

Llorente ha confirmado este jueves en la sede de la Diputación Provincial que la decisión de UPL "ha roto el pacto" que la organización agraria que preside, UGAL, alcanzó con UPL para concurrir a las elecciones municipales en la provincia.

Llorente ha señalado que lo primero que le ha pedido UPL "es el acta de diputado", pero ha reiterado que el acta "es de UGAL" por un acuerdo tácito de hace ocho años en el que "el diputado era para UGAL y el procurador para la UPL".

Además, ha remarcado que UPL ahora piensa que "ha crecido y tiene todo resuelto" y ha puesto de manifiesto que él no es "ningún tránsfuga", pese a que haya "a quién le gusta hacer daño diciendo esto".

También ha defendido que "nunca" ha tenido carné de ningún partido político y por eso se ha optado por pasar a no adscrito, al tiempo que ha sostenido que UPL "pierde más cosas" porque no estará en la Junta de Portavoces, no tendrá grupo en la Diputación de León, ni la representación de los dos trabajadores que tiene ni la asignación económica que tenía.

Asimismo, ha garantizado que "lo demás seguirá igual" porque desde la ejecutiva de UGAL, de los concejales y alcaldes del sindicato se cree que "se ha hecho una buena labor e inversiones".

APOYO

Llorente ha agradecido el apoyo que le ha prestado la institución provincial y "en especial el presidente", Eduardo Morán, al cual presentará un documento la próxima semana para justificar su paso a no adscrito.

Paso que propondrá a su grupo de concejales en el Ayuntamiento de Cabreros del Río, al considerar que "no es coherente hacerlo en la Diputación de León y no donde es alcalde por la UPL".

En esta línea, ha reconocido que "lo primero es solucionar este entuerto" y luego será el turno de los concejales y alcaldes que tiene UGAL actualmente en nueve municipios de la provincia para "voluntariamente y con la libertad que quieran" pasarse a no adscritos e ir al partido "que quieran".

Una ruptura que ha calificado de "histórica" y que hace ceder esa unión con diferentes formaciones que arrancó en 1979 y que ha llevado a UGAL "a tener presencia en todos los mandatos" desde entonces

Por último, ha remarcado que "es una decisión difícil" por todo el tiempo que se lleva, pero ha destacado la necesidad "de tomar decisiones en los momentos difíciles, gusten o no gusten".