Las lluvias activan este miércoles el aviso amarillo en el sistema central de Ávila y Segovia - AEMET

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias activan este miércoles, 8 de octubre, el aviso amarillo en las provincias de Ávila y Segovia con precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, estará en aviso el sistema central de Ávila y Segovia entre las 14.00 y las 21.59 horas de este miércoles, donde se esperan chubascos que podrían ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes por la tarde.

En general, en la jornada del miércoles se prevén intervalos de nubosidad media y alta, y de evolución por la tarde, sobre todo en zonas de montaña, donde no se descartan chubascos, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta en el Sistema Central.

Por su parte, las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o irán en ligero ascenso, localmente moderado en zonas del tercio norte, y máximas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el extremo norte y oeste.