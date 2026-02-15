Las lluvias impiden la circulación en 23 carreteras en CyL, 16 de ellas en la provincia de Soria

Una carretera de Salamanca afectada por las lluvias de estos días. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cadena de borrascas que asolan desde hace días a la Comunidad ha provocado que un total de 23 carreteras, todas ellas de la red secundaria, estén cortadas al tráfico por inundación en las provincias de León, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora.

Soria es la provincia más afectada con un total de 16 vías en nivel negro, según refleja a las 18.30 horas la web de la Dirección General de Tráfico consultada por Europa Press.

En concreto, están cortadas carreteras provinciales en Abioncillo de Calatañazor, Arcos de Jalón, Cubo de la Solana, Fresno de Carecena, Garray, Hortezuela, Langa de Duero, Miranda de Duero, Navapalos, La Rasa, San Esteban de Gozmar, Valdelinares, Vilviestre de los Nabos y Zayas de Torre.

En León, las carreteras en nivel negro se encuentran en La Nora del Río y Villamartín de Don Sancho. En Palencia, está afectada la comunicación por carretera con Perales y en Salamanca, Arapiles, Candelario y Huerta. Por último, en Zamora se encuentra en nivel negro la carretera de Monte la Reina.