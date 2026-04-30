Las lluvias y tormentas pondrán este viernes en aviso al norte de Burgos y la Ibérica de Soria - AEMET

VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y tormentas pondrán este viernes, 1 de mayo, en aviso amarillo al norte de Burgos y la Ibérica de Soria, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, habrá avisos por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado (mm) en una hora entre las 14.00 y las 20.59 horas en la Ibérica de Soria, que se activarán a las 15.00 en el caso del norte de Burgos.

Además, la Aemet ha activado avisos por tormentas entre las 14.00 y las 20.59 horas en la Ibérica de Soria, aunque serán más probables en la parte este y ocasionalmente con granizo. Por su parte, el aviso por tormentas se activará a las 15.00 en el norte de Burgos, donde se esperan ocasionalmente con granizo.

En líneas generales, en la jornada del viernes se espera un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, y tendiendo a cielos nubosos en el tercio norte y este.

No se descartan precipitaciones débiles en montañas del norte y chubascos que podrán ir acompañados de tormentas en el noreste en la segunda mitad del día, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales.

Las temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en ascenso, mientras que el viento será variable, con predominio del sur y suroeste en las horas centrales, flojo a moderado.