Lobo (UGT) apela "al entendimiento, el diálogo y la cautela" en la negociación de Renault

1085300.1.260.149.20260508125816 El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha apelado "al entendimiento, el diálogo y la cautela" en la negociación del convenio colectivo de Renault en España y ha pedido trabajar para llegar a un acuerdo.

Lobo, quien ha participado en la Universidad de Valladolid en un acto de homenaje a las víctimas del exilio español, se ha expresado así después de que la Dirección de Renault haya anunciado la suspensión de adjudicaciones de vehículos de la marca para España y presentado una propuesta a la baja para negociar el convenio tras la negativa de los sindicatos a aprobar una anterior con mejores condiciones pero que veían insuficiente.

"En estos momentos hay que hacer una llamada a la cautela y, sobre todo, a seguir trabajando hasta el último momento, hasta el último segundo, por el diálogo y por el entendimiento", ha afirmado el secretario autonómico de UGT.

En este sentido, ha recordado que "no es el primer convenio que se negocia" y hay una "larga historia" de conflictos y negociaciones en los que la parte sindical y UGT han sabido "conjugar y combinar" la defensa de los intereses de los trabajadores de las plantas de Villamuriel de Cerrato (Palencia) y Valladolid con el futuro de la empresa.

"Por eso apelo al entendimiento, al diálogo, a la cautela, para que podamos tener un combino justo como así estamos reclamando", ha reiterado Óscar Lobo.