UGT avisa de que CyL no puede ser "fotocopia" de Extremadura o Aragón y exigirá respeto al Diálogo Social

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha advertido de la posibilidad de que la Comunidad se convierta en "fotocopia" de otras como Extremadura y Aragón con los pactos con Vox, algo que ha rechazado porque tiene sus particularidades y retos "muy diferentes" y ha avisado de que exigirá que se respete el Diálogo Social y se cumpla el Estatuto de Autonomía, algo que no se hizo en el anterior acuerdo entre el partido de Abascal y el PP.

Lobo se ha expresado así en el marco de un acto que ha organizado UGT en la Universidad de Valladolid en homenaje a las víctimas del exilio español en el que ha participado la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo.

En este marco, el secretario general de UGT se ha referido al pacto que negocian PP y Vox y considera que "todo apunta" a que, tras las elecciones en Andalucía, Castilla y León se puede convertir en una "línea programática" y una "fotocopia" de lo que ha sucedido en otras comunidades, lo que a su juicio sería "una falta de respeto" a la autonomía y a lo que los ciudadanos votan libremente.

"En Castilla y León no merecemos ser fotocopia de nadie", ha señalado el secretario autonómico de UGT, quien ha señalado que la Comunidad tiene su propia "singularidad" y sus particularidades y unos "retos" muy diferentes a los de otra comunidad autónoma, aunque haya "problemas comunes".

En este sentido, ha recordado que en Castilla y León el Estatuto de Autonomía marca como seña de identidad la "concertación" y el "diálogo" porque la Comunidad es "una tierra de entendimiento" y ha incidido en que saben lo que ha pasado cuando ha gobernado la "extrema derecha", que "no se ha cumplido" su Estatuto ni su marco de convivencia.

Así, ha apuntado que hay "numerosos retos" que los sindicatos, como UGT, van a plantear al Gobierno que entre y ha avisado de que no van a permitir se les "hurte" la capacidad de resolver los problemas "desde el entendimiento y desde la concertación".

"Por eso, ahora mismo estamos en una situación para ver lo que sucede, pero ante el futuro gobierno esperemos reactivar y realmente que impere la sensatez, el sentido común y que se respete nuestro marco de convivencia, que es el Diálogo Social", ha concluido.