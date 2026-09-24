Lobo (UGT) pide diálogo a la Junta para avanzar en materia de vivienda y para mejorar la Ley de Dependencia

Apertura del II Encuentro Autonómico de Personas Mayores de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT de Castilla y León - EUROPA PRESS

PALENCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha pedido diálogo a la Junta para avanzar en materia de servicios sociales y vivienda, al tiempo que se ha referido a la Ley de Dependencia y los 340 millones de euros extraordinarios que se han aprobado para el sistema autonómico y la necesidad de crear plazas de residencias.

"Tenemos un acuerdo de Diálogo Social que caduca en 2026 y con estos 340 millones es el momento de sentarnos y empezar a trabajar para mejorarlo y dotar al sistema de más residencias públicas, que esa algo necesario", ha expresado en Palencia durante la apertura del II Encuentro Autonómico de Personas Mayores de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT de Castilla y León.

El segundo de los aspectos en los que ha pedido consenso es en materia de vivienda, un punto en el que se ha mostrado "conmocionado" por el episodio de Maricarmen en Madrid.

"Pero Castilla y Léon no es un territorio ajeno a esta problemática", ha apuntado, antes de explicar que la Comunidad cuenta con un elevado número personas mayores de 65 años especialmente vulnerables.

También ha incidido en que la comunidad está "especialmente golpeada" por el incremento de los alquileres "por encima de la media nacional" y ha calificado de "intolerable" que se produzcan situaciones como estas.

Lobo, que ha estado acompañado durante la jornada por el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, también ha incidido en que en Castilla y León tiene un papel determinante el número de personas mayores, porque la contribución de las pensiones, casi 12.000 millones al año, redunda y beneficia en el comercio y el tejido productivo "y sustentan la vida de miles de municipios de nuestra tierra", ha concluido.

Por su parte, Martínez ha recordado que mientras se desalojaba a Maricarmen de su casa ayer, el Partido Popular en Las Cortes votaba en contra de una iniciativa del PSOE que planteaba una política de vivienda a medio y largo plazo.

"De la mano de los Ayuntamientos y las Diputaciones necesitamos una política de vivienda que aborde en el largo plazo el problema residencial actual", ha subrayado.

Martínez ha hecho referencia a que tras la vida la vida laboral, empieza vida ciudadana y de reivindicación y ha insistido en que los mayores son "un colectivo muy importante en Castilla y León" que necesita cobertura de políticas pública para mantener su vida diaria con dignidad.

ENCUENTRO AUTONÓMICO

La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT ha reunido en Palencia a más de 450 personas en su segundo encuentro autonómico.

La jornada combinará actividades reivindicativas, culturales y de envejecimiento activo.

La organización ha destacado que el objetivo del encuentro es defender los derechos de las personas mayores y reforzar su participación en la sociedad.

Como principales reivindicaciones para la jornada, desde UGT han defendido la necesidad de blindar las pensiones, la importancia del acceso a la vivienda, el edadismo y la participación del colectivo de mayores en los órganos de representación.

La jornada, que se ha desarrollado en las instalaciones en La Roca de Palencia, ha contado con ponencias, actividades físicas, la presentación de un libro y actuaciones culturales.

Además, tiene un componente en colaboración con la asociación Palentinas por Perú, que ha impulsado una recogida de gafas destinadas a proyectos de salud visual en zonas desfavorecidas del norte de Perú.