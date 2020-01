'Los Lobos' y 'The South Austin Moonlighter', nuevas confirmaciones del Huercasa Country Festival 2020

Publicado 09/01/2020 18:28:47 CET

El festival segoviano tendrá el programa más amplio de sus siete ediciones

RIAZA (SEGOVIA), 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock 'Los lobos' y los texanos 'The South Austin Moonlighters' son las nuevas confirmaciones internacionales para la séptima edición del Huercasa Country Festival, que se celebrará del 10 al 12 de julio en la localidad segoviana de Riaza.

'Los Lobos' y 'The South Austin Moonlighters' se suman a los ya anunciados Nikki Lane, 'Mike & The Moonpies', AllWoods y 'Riders of The Canyon', el grupo formado por Joana Serrat, Marta Delmont, Roger Usart y Matthew McDaid, en un programa que el festival anuncia como "el más amplio" de todas sus ediciones, con "muchos artistas por dar a conocer aún", según ha señalado a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Huercasa Country Festival continúa ofreciendo sus abonos, con acceso para todo el fin de semana, ahora al precio de 60 euros. El cupo de abonos es limitado y solo se pueden adquirir online, en eventbrite.com.