Localizado en estado de hipotermia en un arcén en Burgos un varón que había desaparecido de su domicilio

Asistencia e un varón que había desaparecido en el alfoz de Burgos. - GUARDIA CIVIL DE BURGOS

BURGOS 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 56 años cuya desaparición se había denunciado a primera hora de la mañana de este lunes ha sido localizado en estado de hipotermia en un arcén de una carretera entre las localidades burgalesas de Villagonzalo y Arcos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

La búsqueda se inició a las 08.00 horas de este lunes, momento en que un familiar del ahora localizado interpuso una denuncia en dependencias del Cuerpo en la que informaba de su desaparición, después de no haber tenido noticias suyas desde primera hora del domingo.

Por ello, patrullas del Puesto Principal del Alfoz de Burgos iniciaron una "exhaustiva" búsqueda por las inmediaciones de los lugares frecuentados por el varón, así como de su domicilio, lo que culminó, en menos de una hora, con su localización en el arcén de la carretera BU-P-1001, entre las localidades de Villagonzalo Pedernales y Arcos de la Llana.

El hombre fue hallado en posición de decúbito supino, con síntomas compatibles con un cuadro de hipotermia tras haber permanecido durante horas a la intemperie, previsiblemente durante toda la jornada anterior y esta madrugada.

Consecuencia de ello y ante el riesgo inmediato que suponía la circulación de vehículos en la zona los agentes le prestaron una primera asistencia en el lugar y procedieron a su traslado en vehículo oficial hasta su domicilio.

Una vez allí, recibió atención especializada por parte de personal sanitario que, tras una primera valoración in situ, decidió trasladarlo al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) para su cuidado.