Localizan al nadador de 62 años desaparecido en el embalse de la Cuerda del Pozo (Soria)

VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nadador de 62 años que había desaparecido en la tarde de este jueves en el embalse de la Cuerda del Pozo ha sido encontrado en buen estado cerca del embarcadero del Club Náutico de Vinuesa tras desorientarse durante la práctica deportiva, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno de Soria.

En torno a las 19.00 horas, el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada alertando de la posible desaparición de un nadador en el embalse de la Cuerda del Pozo, en el entorno de la conocida como "carretera cortada", en la zona de Molinos de Duero.

El aviso fue dado por un grupo de ocho compañeros que practicaban natación junto al desaparecido, un varón de 62 años. Tras comprobar que había transcurrido más de media hora sin tener noticias de él, activaron la alerta por si se encontraba en peligro.

Ante la llamada, se movilizaron de inmediato efectivos del Parque de Bomberos de Soria, que desplegaron el dispositivo de búsqueda por el embalse.

Finalmente, en torno a las 20.00 horas, el hombre fue localizado en buen estado cerca del embarcadero del Club Náutico de Vinuesa. Según explicó a los agentes de la Guardia Civil que lo identificaron, se había desorientado durante la travesía a nado y consiguió llegar hasta una barca que navegaba por la zona, la cual le prestó ayuda y lo trasladó hasta el embarcadero.

No fue necesaria asistencia sanitaria y el dispositivo se desactivó con normalidad tras confirmar su estado.