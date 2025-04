Loquillo, Celtas y Mikel Erentxun actuarán junto a Arizona Baby en Valladolid por San Pedro

VALLADOLID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concierto 'Arizona Baby and Friends' se celebrará el 12 de Mayo en la Plaza Mayor de Valladolid con motivo de las fiestas de San Pedro Regalado 2025 y contará con las actuaciones de artistas como Loquillo, Celtas Cortos, Mikel Erenxtun, Ángel Stanich, Nat Simons, entre otros, junto a la banda vallisoletana Arizon Baby.

El Ayuntamiento de Valladolid ha evento este concierto para celebrar las fiestas de San Pedro Regalado y los 15 años desde la publicación del disco que lanzó a la fama al grupo Arizona Baby, 'Second To None', con el objetivo de poner de manifiesto la apuesta de la capital del Pisuerga por los artistas locales y la celebración de grandes eventos musicales.

Entre los artistas se encuentra José María Sanz, alias 'Loquillo', historia viva del rock español con 45 años de vivencias y canciones que son ya parte "imborrable de una memoria colectiva intergeneracional", según ha destacado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

A su vez, se suma a este cartel el grupo vallisoletano Celtas Cortos que llegaron a la fama por "himnos" como '20 de abril' o 'Cuéntame un cuento', avalados por veinte millones de discos vendidos y giras interminables por España, Europa e Hispanoamérica y 36 años de música repartidos en veinte álbumes.

Por otro lado, Mikel Erentxun, con 40 años de música, catorce discos propios y otros diez con Duncan Dhu, se reunirá en este evento y se "consolida como uno de los artistas clásicos más querido por el público", según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

A esta lista se sumarán otros artistas como Nat Simons, Erik Urano, Sergio de Levitans, Alba de Cabeza de Gallo, Nacho Prada de El Nido y Rocío Torío.