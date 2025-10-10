La Lotería deja parte del primer premio en Cistierna y del segundo en Fuentes Nuevas

LEÓN 10 Oct. (EUROPA PRESS) - El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 9 de octubre, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 76.348 y está dotado con 300.000 euros, en la localidad leonesa de Cistierna.
En concreto, el número ha sido vendido en el despacho receptor 45.355 de Cistierna, sito en Avenida Constitución, 94, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado a través de un comunicado recogido por Europa Press. Este número estaba consignado en un total de trece puntos de venta.
Por su parte, el segundo premio, para el 91.133 y dotado con 60.000 euros, se ha vendido, entre otros diez puntos, en el despacho 45.075 de Fuentes Nuevas ubicado en la Avenida Galicia, 306.
Y los reintegros han sido para los números 8, 7 y 5.