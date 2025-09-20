La Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Corrales del Vino (Zamora)

ZAMORA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 20 de septiembre, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el 31.885 y ha repartido 600.00 euros al número, en la localidad zamorana de Corrales del Vino.

El billete con las mencionadas cifras ganadoras se ha vendido en el Despacho receptor número 90.025, situado en la Plaza Generalísimo, 10, de la localidad zamorana, según datos de Apuestas y Loterías del Estado recogidos por Europa Press.

El segundo premio ha recaído en el número 37.284 y ha repartido 120.000 euros. Por su parte, los reintegros han sido para el 5, 4 y 3.