La Lotería Nacional deja parte de un tercer premio en Segovia capital y en San Cristóbal de Segovia

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo
SEGOVIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de este sábado, 7 de noviembre ha dejado parte de un tercer premio, que ha recaído en el 44.421 y ha repartido 150.000 euros al número, en la localidad segoviana de San Cristóbal de Segovia y en Segovia capital.
Los billetes premiados con las mencionadas cifras ganadoras se han consignado en la Administración de Loterías número 12 de la capital segoviana y en el Despacho Receptor 70.270 de la localidad de San Cristóbal de Segovia, entre otros once puntos de la geografía española.
Por su parte, los reintegros han sido para los números 8, 7 y 6.