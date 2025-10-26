Loznitsa revive el miedo estalinista en 'Dos Fiscales' y enfrenta al presente: "No estamos tan lejos estos regímenes"

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director ucraniano Sergei Loznitsa se enfrenta a la sombra del pasado en 'Dos fiscales', una película dura, de ritmo lento pero constante, que no busca el impacto inmediato, sino el peso persistente de la injusticia. Un filme que, desde la Rusia estalinista, enfrenta un presente donde el miedo y el poder no entienden de épocas.

Ambientada en 1937, presentada en España dentro de la Sección Oficial de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), esta historia camina entre las sombras de la Gran Purga de Stalin y se adentra en los pasillos del poder soviético.

"Quería mostrar lo que sucede a estas personas que son juzgadas por causas falsas. Si hoy podemos ver similitudes con la realidad, significa que nada ha cambiado en realidad", ha afirmado el cineasta.

Con interpretaciones de Aleksandr Kuznetsov, Anatoli Belyj y Vytautas Kaniusonis, el ucraniano regresa con un drama sobrio y asfixiante, basado en una novela del superviviente del gulag Georgy Demidov, en el que un joven fiscal se enfrenta al engranaje corrupto del régimen tras recibir una carta escrita con sangre por un preso político.

El cineasta convierte 118 minutos en una búsqueda de justicia que acaba convirtiéndose en una inmersión a los mecanismos del miedo, el silencio y la opresión.

El largometraje se erige como un recordatorio incómodo de los ciclos que se repiten a lo largo de la historia. "No estamos tan lejos de estos regímenes totalitarios. Es importante conocer lo que pasó y qué errores se cometieron", ha advertido el director.

Rodada en formato 1:1, con una cuidada fotografía que huye de los tonos cálidos para sumergirse en una escala de negros, marrones y grises, la película encierra al espectador en un mundo donde la esperanza se apaga.

Buena parte del rodaje tuvo lugar en una prisión real de 1906, utilizada en su día para los mismos fines que muestra la historia. "La arquitectura es un elemento importante porque representa nuestra forma de pensar, de ser, y es algo que caracteriza una época; permite sentir el pasado", ha destacado Loznitsa.

En 'Dos fiscales', el tiempo parece detenido. Cada plano, cada silencio y cada mirada funcionan como una sentencia que se repite. Loznitsa no busca conmover, sino confrontar.