Lucas asegura que la Junta "cumple" y apunta que se concetraron dos de los cinco sindicatos firmantes del acuerdo

Publicado: viernes, 12 diciembre 2025 14:09
VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha sostenido que la Junta "cumple lo firmado" y lo hará "en los plazos establecidos", al tiempo que ha apuntado que ayer se concentraron dos de las cinco organizaciones --en referencia a CCOO y UGT-- que rubricaron el acuerdo de mejoras salariales de los docentes el pasado 22 de septiembre.

Lucas ha asegurado a los medios, antes de participar en la entrega de los Premios de Educación 2025, que "el compromiso con los docentes se mantiene firme", y que todos los profesores "tienen que estar tranquilos", al reiterar que la Consejería "cumple lo que firma y en los plazos que están establecidos en el propio acuerdo".

La consejera de Educación ha apuntado que ya están en marcha los compromisos del acuerdo, en referencia a las retribuciones por los sexenios y el complemento de los CRAS, que lo docentes han recibido "en la nómina de noviembre". "Ahora estamos trabajando en la atención a la diversidad y ayer dimos una propuesta sobre otras condiciones que aparecen en el acuerdo. Todo esto unido a que ya tenemos una de las mejores ratios de toda España y el mejor horario para nuestros docentes", ha incidido.

Por último, Lucas ha señalado que se cerrarán "los objetivos marcados" y que continúan las negociaciones. De hecho, la titular del departamento ha precisado que ayer se celebró la Mesa Sectorial que "ya estaba convocada" y que a ella se sumaron "todas las organizaciones suscritas al acuerdo".

