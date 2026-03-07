Lucas pide a Pedro Sánchez "respeto e igualdad de oportunidades" para Soria frente a "agravios" por la financiación

SORIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las Cortes de Castilla y León por Soria y consejera de Educación, Rocío Lucas, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "respeto e igualdad de oportunidades" para la provincia soriana, al tiempo que ha recriminado que se trate a sus habitantes como "ciudadanos de segunda" en beneficio de otras comunidades autónomas para que el socialista pueda mantener "el sillón de la Moncloa".

Así lo ha manifestado Lucas durante su intervención en un acto de campaña celebrado en el Aula Tirso de Molina de la capital soriana, en el que ha estado acompañada por el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de los 'populares' sorianos, Benito Serrano.

"No puede ser que cada día nos levantemos para luchar por los nuestros y desde el Gobierno de España nos falten al respeto o nos traten como ciudadanos de segunda en favor de otras comunidades y en perjuicio de nuestra provincia", ha aseverado Lucas, coincidiendo con la presencia del jefe del Ejecutivo central esta misma jornada en Soria.

En este sentido, la candidata ha criticado el modelo de financiación actual, lamentando que se beneficie a ciertos territorios por intereses políticos. "Los sorianos no pedimos nada más que lo que nos merecemos: que nos traten como al resto de España", ha subrayado, tras lo cual ha asegurado que el Partido Popular es la única formación que garantiza la "legalidad y la igualdad" en todo el territorio nacional.

"MEDALLA DE ORO" EN EDUCACIÓN Y SERVICIOS

Durante su discurso, la consejera de Educación ha sacado pecho de la gestión del Gobierno de Mañueco en los últimos cuatro años, destacando que Soria y Castilla y León son hoy "referentes internacionales". "Somos medalla de oro en Educación; nuestra Soria brilla como la Finlandia europea gracias al trabajo de docentes y familias", ha afirmado emocionada.

Asimismo, ha recordado que la Comunidad es la que "mejor trata a sus mayores", según los dictámenes europeos y ostenta la "medalla de plata" en materia sanitaria. "Tenemos la segunda mejor sanidad de España y eso no es imaginación, es una realidad gracias a las políticas del Partido Popular", ha incidido.

CRÍTICAS A "EXPERIMENTOS" Y "PANCARTAS"

Rocío Lucas ha contrapuesto la "gestión y las certezas" del PP frente a otras formaciones que, a su juicio, se limitan a "jugar con pancartas" o a señalar problemas sin ofrecer soluciones. "Hay quienes se presentan para señalar problemas desde las Cortes, pero luego no van a los pueblos a dar el callo ni a resolver los problemas de los ciudadanos", ha criticado en referencia a otras candidaturas provinciales.

De igual modo, ha advertido contra aquellos partidos que "no tienen programa" y que "solo quieren acumular votos para abandonar a las primeras de cambio". Frente a ello, ha definido al PP como el "partido de las certezas" que ofrece bajadas de impuestos, apoyo al mundo rural y protección para los autónomos y el sector primario.

RECLAMACIÓN ENERGÉTICA Y PETICIÓN DE VOTO

En clave provincial, Lucas ha lanzado un mensaje directo al Gobierno central respecto a la energía producida en Soria: "Si se produce aquí, tiene que tener beneficios aquí, en nuestra provincia. Lo vamos a pelear", ha advertido.

Finalmente, la candidata ha pedido el voto para la lista que encabeza Alfonso Fernández Mañueco el próximo 15 de marzo, calificándolo como el "voto seguro y positivo". "Esta campaña va de quién está preparado para seguir apostando por el futuro de nuestra provincia con gestión y presupuestos, no de quién grita más", ha concluido.

