Lucas felicita al profesorado de CyL por estar dando la talla

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación en Castilla y León, Rocío Lucas, ha dirigido un escrito al colectivo docente en el que traslada su agradecimiento por el comportamiento ejemplar mostrado en estos momentos tan difíciles a causa de la situación excepcional generada por el coronavirus, a la vez que subraya el papel decisivo que puede ejercer por su posición y capacidad de influencia.

La consejera recuerda que el pasado sábado se declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional y que, carácter previo, la Junta de Castilla y León había ya decidido la suspensión, efectiva desde el lunes 16 de marzo, de la actividad docente presencial en todos sus centros educativos.

En su misiva al sector recogida por Europa Press, Lucas explica que todas las decisiones adoptadas están guiadas por una prioridad absoluta que no es otra que la contención de la pandemia y, por consiguiente, la salud de todos los docentes y sus familias, al tiempo que advierte de que es en estos momentos en los que se hace más patente la importancia de la labor del colectivo como responsable de la prestación de un servicio público.

Por ello, y para garantizar el ejercicio del derecho a la Educación, la consejera incide en que se ha optado por un sistema que permita garantizar la continuidad de la actividad educativa, gracias a medidas como el teletrabajo, la flexibilidad horaria o el uso de las TIC, entre otras.

"Es en estas situaciones excepcionales cuando se ve la grandeza de una sociedad. También es en estas situaciones cuando un colectivo puede demostrar su talla, su auténtica valía. Y ya lo estáis demostrando", resalta Lucas.

Por ello, la consejera aprovecha para, aunque de forma breve, dirigir unas palabras de aliento al colectivo. "En primer lugar, de reconocimiento a vuestra profesionalidad, a una incondicional vocación que he podido constatar a lo largo de los años", añade.

En este sentido, Lucas resalta que ya este mismo sábado, recién adoptadas las excepcionales medidas, a pesar de que casi no había existido tiempo de reacción, comenzaban a llegarle noticias de que no pocos alumnos ya estaban recibiendo mensajes de sus profesores con instrucciones para la semana venidera y con palabras de ánimo. "Y he de confesaros que, en ese momento, como consejera de Educación, pero también como simple ciudadana, la emoción y el orgullo me embargaron", confiesa.

Al mismo tiempo, la titular de Educación considera necesario llamar la atención sobre el decisivo papel que todos y cada uno de los integrantes del colectivo pueden ejercer por su posición, formación y e indudable capacidad de influencia.

PODER DE INFLUENCIA

"Porque, al margen de vuestro quehacer diario en la transmisión de conocimientos, gracias al contacto directo que vais a seguir manteniendo con los alumnos, es mucho lo que está en vuestras manos para que también los jóvenes contribuyan, con una conducta responsable y modélica, a la solución de esta crisis", recuerda Lucas.

También aprovecha para, por otro lado, pedirles comprensión y apoyo a la hora de poner en marcha las medidas que, al igual que el resto de comunidades autónomas, se han visto obligados a adoptar con carácter urgente

"Todos estamos afrontando una situación totalmente nueva, imprevista, con una evolución incierta: las cosas cambian ya no en cuestión de días sino incluso de horas", recuerda Lucas, que por ello requiere su imprescindible colaboración y el concurso de las organizaciones sindicales, cuyo inestimable papel, según apostilla, puede resultar de gran ayuda. "Es momento de estar unidos, de trabajar codo con codo, de dar lo mejor de nosotros mismos. La situación y los ciudadanos así lo demandan".

La titular de Educación pone fin a su misiva de reconocimiento desde la completa convicción de que, al igual que lo están haciendo los "magníficos profesionales sanitarios", también el personal docente sabrá estar a la altura, como siempre lo ha hecho. "Recibid mi agradecimiento, reconocimiento y mi compromiso con todos vosotros. ¡Juntos, lo conseguiremos!", sentencia.