Lucas reconoce 35 quejas por cantidad insuficiente en menús escolares en Palencia que se han subsanado

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha reconocido este martes que se han recibido 35 quejas relacionadas con la cantidad del menú dispensado en colegios palentinos por ser "inferior e insuficiente", según alertaron las familias, y ha asegurado que su departamento actuó "de forma inmediata" por lo que esas "deficiencias" ya están subsanadas.

Rocío Lucas ha explicado que su departamento realizó un requerimiento oral primero y formal después a la empresa, Seurnion, para que "corrigiese de inmediato" esas deficiencias y se ajustase a los pliegos de las contrataciones del servicio contratados.

"Le puedo decir que actualmente ya está subsanado", ha aseverado la consejera en respuesta al procurador socialista por Palencia Jesús Guerrero que ha apuntado a casos de filetes doblemente empanados para que pesen más o a que se pesan las legumbres mojadas y los productos sin descongelar.

A esto ha añadido que se ha reducido la mitad de la ración de fruta por niño y que se ha llegado a partir una pieza por la mitad o en tres trozos para repartirla entre tres niños. "Unos días había menús especiales, otros no, otros solamente el primer plato y no el segundo o no enviaban pan para los celíacos", ha relatado Guerrero respecto a las deficiencias de los menús ofrecidos en los colegios de Palencia.

"Hablamos de 35 quejas que sí son importantes y estamos muy pendientes de ellas", ha reconocido la consejera que ha aclarado que esas quejas no se referían a la calidad de la comida, sino a la cantidad, "que evidentemente es importante", ha aseverado.

Lucas ha defendido que la Junta de Castilla y León tiene "mucho cuidado" con la alimentación de los menores y ha asegurado que en el ámbito de la comida y de los comedores cada vez es mayor el número de familias que confían en los comedores escolares.