Lucía Aleñar firma un hipnótico relato sobre el duelo en 'Forastera', con Zoe Stein

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha acogido el estreno en España de 'Forastera', ópera prima de Lucía Aleñar Iglesias que ofrece un hipnótico relato sobre el duelo.

El filme, que aterriza en Valladolid luego de haber recibido el premio el premio Fipresci en el Festival de Toronto, está protagonizado por Zoe Stein, quien junto a la productora Marta Cruañas, han acompañado a Aleñar este miércoles en una rueda de prensa en el Teatro Calderón.

A competición en la sección Punto de Encuentro, 'Forastera' cuenta la historia de Cata, una joven que, en medio de sus vacaciones de verano en Mallorca, tiene que enfrentarse a la muerte de su abuela.

Se presenta así una historia sobre el duelo que rápidamente adquiere un tinte inesperado cuando Cata empieza a asumir la identidad de su abuela, probándose sus vestidos e imitando su voz en un acto de resistencia a dejarla ir.

Aleñar ha levantado este relato a partir del cortometraje homónimo que realizó en 2020, un proceso de adaptación de cinco años que ha planteado diversos retos. "Sabía que la temática daba para más pero también sabía que no quería contar exactamente lo mismo. Fue un proceso de cambiar al personaje y abrirlo a la familia para ver cómo a ellos les afectaba también este duelo que ella vive", ha señalado la cineasta, según un comunicado del festival.

Uno de los elementos que diferencian a 'Forastera' del corto es el énfasis en las relaciones familiares y cómo estas se ven afectadas por el duelo. En este sentido, la directora ha afirmado que es "muy interesante" observar dinámicas familiares.

"Cuando hay una pérdida se crea un vacío y sobreviene la pregunta de cómo llenarlo, cómo reestructurarse. Es algo complicado y tenso y es importantísimo vivir ese duelo en común", ha reflexionado al respecto, para aseverar que este es un tema que "toca a todas", por lo que considera que se puede conectar con la propuesta.

La pérdida y la ausencia atraviesan el viaje de autodescubrimiento de Cata, quien se halla en un momento vital de vivir primeras experiencias y mirar hacia el futuro, la adolescencia.

"Me parece interesante ese momento de la adolescencia donde te permiten algunas cosas, pero para otras, sigues siendo una niña. Quería darle al personaje un poco más de poder en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a esa curiosidad que viene de dentro de sí misma", ha apuntado Aleñar al respecto.

En ese sentido, la localización, Mallorca, era un elemento fundamental, ha destacado. "La Mallorca que retratamos es la de una forastera. Jugamos mucho con la presencia del mar, que para alguien que no es de allí es algo que está siempre constante, pero también con los interiores", ha explicado, en referencia a esa casa que "es casi como una postal".

"Quería crear un espacio laberíntico, construir un mundo en torno al viaje emocional de Cata. Lo que me parece muy interesante de los forasteros, los españoles de la península que van a Mallorca, es cómo transitan los espacios siempre desde un punto de vista más observador. Cata no interactúa demasiado, solo observa", ha señalado.

Una idea en la que ha profundizado Zoe Stein, quien ha destacado la "ambigüedad" de la película como herramienta para crear la atmósfera necesaria, que se percibe en la casa que acoge la historia.

Asimismo, la intérprete ha destacado que ha sido "muy bonito" tener la posibilidad de pasar de un corto a un largo, ya que le ha permitido "profundizar" en más temas y asumir el "reto" de "buscar una nueva Cata".