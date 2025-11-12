'Lucía, mi pediatra' ofrece el sábado en Vallsur una charla gratuita sobre el uso saludable de pantallas en adolescentes

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Vallsur de Valladolid acogerá el próximo sábado 15 de noviembre, a las 18.00 horas, una charla gratuita impartida por la doctora Lucía Galán Bertrand, conocida como 'Lucía, mi pediatra', en la que abordará cómo acompañar a los adolescentes en su relación con la tecnología desde la comprensión y la conexión emocional.

Durante la sesión, la pediatra y divulgadora ofrecerá herramientas para que las familias aprendan a convivir con las pantallas sin renunciar al vínculo emocional con sus hijos, e invitará al público a reflexionar sobre la influencia del entorno digital en el desarrollo adolescente. La cita incluirá un turno de preguntas para que los asistentes puedan resolver sus dudas con los expertos participantes.

El encuentro contará también con una mesa redonda sobre salud mental y educación en la era digital, en la que intervendrán la enfermera especialista en salud mental Laura Morchón Álvarez; el psiquiatra infantojuvenil Beatriz Mongil López; la maestra de educación infantil del colegio Apostolado Valladolid Carolina Tresierra y la miembro de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles Noelia Muelas.

Al término de la charla, a partir de las 20.00 horas, Lucía Galán ofrecerá una firma de libros.

Esta actividad se enmarca dentro de la campaña 'Zona Cero Pantallas', una iniciativa puesta en marcha por Vallsur del 14 al 22 de noviembre para concienciar sobre los efectos del uso excesivo de dispositivos en la infancia. Durante esos días, el centro comercial desarrollará un programa de actividades gratuitas dirigidas a promover un uso responsable y equilibrado de la tecnología.