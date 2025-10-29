Luis Callejo dedica la Espiga de Honor de Seminci a maestros y compañeros y confiesa su "amor" por la profesión

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor segoviano Luis Callejo ha recibido este miércoles la Espiga de Honor en el marco de la 70 Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci) durante un acto en el que ha expresado su apoyo a los damnificados por la dana y a la causa palestina, ha dedicado el galardón a todos sus maestros y compañeros de la RESAD y ha confesado "amar" su profesión porque es una de aprendizaje. "Recomendad a vuestros hijos que sean actores y actrices; conocerán gente y verán mundo", ha expresado en su discurso.

Con casi 30 años de experiencia como intérprete, Callejo ha participado en más de un centenar de obras de teatro, cortos, largos y series, llegando a recibir tres nominaciones a los premios Goya: mejor actor revelación en 2006 por Princesas, de Fernando León de Aranoa; mejor interpretación masculina protagonista en 2017 por Tarde para la ira, de Raúl Arévalo, y mejor actor de reparto en 2020 por Intemperie, de Benito Zambrano, película que inauguró la 64ª Seminci.

Precisamente ha sido Zambrano, junto a la actriz y guionista Marta Aledo, el encargado de dedicar unas palabras a Callejo antes de que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, haya hecho entrega del galardón.

"Es el premio más bonito e importante que me han dado en la vida. Y lo asumo como una responsabilidad y un impulso hacia delante", ha declarado el actor, que ha expresado su apoyo a los damnificados por la dana y a la causa palestina.

Luis Callejo ha dedicado la Espiga de Honor a todos sus maestros y compañeros de la RESAD y ha confesado "amar" su profesión porque es una de aprendizaje. "Recomendad a vuestros hijos que sean actores y actrices; conocerán gente y verán mundo", ha concluido.

De hecho, ha reconocido que nunco pensó en ser actor hasta que se dio la oportunidad y se sintió "muy a gusto", al tiempo que ha recordado que su primer contacto con las artes interpretativas fue en un taller mientras cursaba un Erasmus en Derecho en París.

Al regresar a España se licenció en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) e inició su carrera protagonizando cortometrajes de la mano de Sergio Barrejón y José Manuel Carrasco, entre otros. No tardó en dar el salto al cine con películas como El penalti más largo del mundo y El club de los suicidas, ambas dirigidas por Roberto Santiago.

Desde entonces ha participado en más de una treintena de largometrajes entre los que destacan títulos como La mula (Michael Radford, 2013), Gente en sitios (Juan Cavestany, 2013), La herida (Fernando Franco, 2013), Palmeras en la nieve (Fernando González Molina, 2015), Kiki, el amor se hace (Paco León, 2016), El hombre de las mil caras (Alberto Rodríguez, 2016), Tarde para la ira (Raúl Arévalo, 2016) y Oro (Agustín Díaz Yanes, 2017). También ha actuado en series de televisión como Apagón, de Rodrigo Sorogoyen, Vestidas de azul, Asuntos internos, La chica de nieve y Berlín II.

Entre sus últimos trabajos en cine se encuentran La casa, de Alex Montoya; El cautivo, de Alejandro Amenábar,y Sin cobertura, de Mar Olid. Además, tiene pendientes de estreno Sacamantecas, de David P. Sañudo y La luz, de Fernando Franco. Asimismo, en 2026, estrenará el montaje La escopeta nacional a las órdenes de Juan Echanove para el Teatro Español.

"ARTE MARCIAL"

Durante su discurso, ha remarcado que actuar es un "arte marcial", ya que hay que "estar en calma durante la tormenta", algo que "requiere mucho control mental". "Es una profesión verdaderamente peculiar y yo quiero hacer esto hasta que me muera, hasta que esté muy mayorcito y me llamen para hacer de hombre moribundo", ha expresado entre risas.

Por noveno año Seminci celebra la producción audiovisual de Castilla y León con esta gala, presentada por el actor Borja Maestre en el Teatro Zorrilla, para celebrar la trayectoria de uno de los actores más reconocidos y valorados del cine español que busca ser una ventana de visibilidad para el talento local que, tan solo el año pasado, albergó 339 rodajes, un incremento del 28 por ciento desde el año anterior.

Otro de los pilares de la Comunidad es el trabajo de restauración que lleva a cabo la Filmoteca de Castilla y León, a la que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha definido como "el cordón umbilical con la Junta de Castilla y León".

El primero de ellos ha sido El canal de Castilla (1931), del pionero salmantino Leopoldo Alonso, que se proyectó con el acompañamiento musical en directo de J. Sasso, creando desde la experimentación un diálogo sonoro y visual a través de los tiempos.

Seguidamente, se presentó El Noveno, el tercer cortometraje del aclamado Basilio Martín Patino. Se trata de una película que contó con la participación de grandes nombres de la Historia del cine español, como Mario Camus, Luis Enciso y José Luis Borau, y que, no obstante, se mantuvo desaparecido durante décadas hasta su recuperación por la Filmoteca de Castilla y León.