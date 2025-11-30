Luis Zahera pone en valor certámenes como el Aguilar Film Festival "porque dan mucha vida"

El XXXVII Aguilar Film Festival entregó el sábado, de manos de la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, el Águila de Oro al actor gallego Luis Zahera. - AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

PALENCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor gallego Luis Zahera, Águila de Oro de la XXXVII edición del Aguilar Film Festival, ha puesto en valor la existencia de certámenes cinematográficos de este tipo porque "dan mucha vida" al sector.

La alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, fue la encargada de entrega a Zahera el Águila de Oro en un acto celebrado el sábado 29 de noviembre en el municipio palentino, donde el intérprete destacó la "ilusión enorme" que supone para él el galardón.

Asimismo, durante un encuentro con el público, Zahera subrayó que el trabajo de actor para él es como "volver a ser un niño", porque supone "creerte cualquier cosa y jugar a ser otro", así como "tirar de imaginación para componer personajes, incluso todos los malvados".

"La interpretación es una mentira hermosa en la que todos decidimos entrar, y por eso es un privilegio", añadió el intérprete, quien confesó, que espera poder "hacer una película de amor", sus "favoritas", si bien se mostró "agradecido por poder trabajar y por cada historia" que se le permite contar.

El actor también habló sobre la exposición pública que conlleva la profesión y la necesidad de conservar la perspectiva ya que es un oficio "maravilloso, pero también peligroso si uno se lo cree demasiado".

Igualmente, Zahera expresó que le hubiera gustado aprender inglés con 24 años para haber dado otros pasos, pero ahora, con 60, "disfruta del trabajo igual que al principio", según ha informado el certamen en un comunicado recogido por Europa Press.

Por otro lado, el proyecto Framed de Sara Martínez y Yangxi Chen se ha alzado este domingo con el Premio CyL New Talent Open ECAM, que el Aguilar Film Festival entrega por sexto año consecutivo en colaboración con la Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), la Seminci y la Filmoteca de Castilla y León.

"Nos hace muchísima ilusión, lo primero porque se ha valorado un proyecto así, que habla de una temática de abuso de poder, desde una mirada más femenina y cómo dar espacio a esto es importante", han subrayado las titulares del proyecto que se basa en una secuencia de violencia sexual.

Además, han destacado que ganar un premio de este tipo "proporciona un empuje, más allá de unas facilidades a nivel del festival, para rodarlo y querer hacerlo ya el año que viene con el objetivo de presentarlo en Seminci".

En esta ocasión han sido cuatro las propuestas finalistas, que junto a la premiada, también optaban al premio 'Nela Prieto', de Esther Yáñez Rodríguez, dedicado a una pintora vallisoletana; 'Donde la tierra descansa', de Santiago Rodríguez, un drama rural ambientando en El Bierzo; y 'Estoy bien', de Raquel Martín Martín, sobre un hombre de setenta años que se queda viudo.

El premio consiste en la utilización de las instalaciones y equipos de la ECAM para realizar las labores de postproducción de la obra, donde la película, que entrará a formar parte del catálogo de promoción y distribución Quercus, será exhibida en el Aguilar Film Festival del próximo año.

PROGRAMACIÓN DE HOY DOMINGO

En cuanto a la programación del domingo, la jornada ha comenzado con un desayuno networking y continuará con una mesa redonda en la que se darán cita varias integrantes de CIMA Castilla y León, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales que en febrero de este mismo año constituyó su delegación territorial en nuestra Comunidad Autónoma.

También se proyectará una selección de cortometrajes protagonizados por Luis Zahera, una sesión con trabajos que analizan la Inteligencia Artificial como nueva herramienta de conocimiento, creación y comunicación no exenta de riesgos e incertidumbres y las dos últimas sesiones del Concurso de Cortometrajes de Castilla y León.

Ya por la noche, en una gala que se desarrollará en el Cine Amor a partir de las 22.00 horas, se leerá el palmarés y se entregarán los premios del certamen regional, donde se hará entrega del premio Águila de Oro de Castilla y León al actor vallisoletano Óscar de la Fuente.