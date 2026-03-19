'Luz De Amanhecer Em Albergaria', De Jorge Bacelar, Gran Premio CENIE En Su VI Concurso De Fotografía. - CNIE

SALAMANCA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Luz de amanhecer em Albergaria', de Jorge Bacelar, se ha alzado con el Gran Premio CENIE en la VI Edición del Concurso de Fotografía celebrado en 2025 bajo el lema 'La edad no nos define. La mirada, sí'.

Así lo ha dado a conocer la La Fundación General de la Universidad de Salamanca a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CNIE), han informado a Europa Press fuentes de la institución académica.

El jurado ha destacado de la obra de Bacelar que es "un retrato poderoso, muy íntimo, captado con gran discreción y empatía" y en el que "destaca la armonía compositiva y cromática en una imagen que informa y sugiere". Además, ha apuntdo que "al valor documental de la imagen, se añade un componente estético de gran valor que conecta de inmediato con el espectador".

La organización del Concurso ha apuntado que la obra es la encarnación del lema del concurso, ya que la edad se ve reflejada en las manos, lo que más destaca es la mirada y expresión de ella, firme y serena, sosteniendo la vida cotidiana junto con la de él, inclinada hacia ella, mirando a la persona y no a la edad.

Por esto mismo, esta imagen resume 'La edad no nos define. La mirada, sí', porque no solo retrata a dos personas mayores, sino al vínculo que existe entre los dos, y como este habita en el presente y perdura en el tiempo, siempre representado desde el respeto.

La VI edición ha reunido a 1.138 fotógrafos de múltiples países y culturas, consolidando así el carácter internacional del certamen. Esta diversidad demuestra que el certamen es también un punto de encuentro en el que participan tanto autores consagrados como jóvenes que están encontrando su voz, y lo transmiten tanto con sus miradas analógicas como narrativas digitales; con el hilo común de mirar a la longevidad sin estereotipos.

Con las obras incorporadas este año, el CENIE supera ya las 15.000 fotografías recibidas desde el inicio del concurso. No es solo una colección, es un archivo vivo que documenta cómo cambia nuestra percepción de la edad y, al mismo tiempo, nos obliga a afinar la mirada. Cada edición suma imágenes que evitan la nostalgia fácil o la fragilidad y muestran la longevidad como una experiencia rica, diversa y profundamente humana.

La iniciativa forma parte del proyecto Nuevas Sociedades Longevas, aprobado en el marco del Programa Interreg VI-A, España-Portugal, (POCTEP), 2021-2027, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El certamen de fotografía de CENIE representa un proyecto cultural que entiende la fotografía como herramienta de pensamiento, porque al final, quienes han participado no han enviado fotos sobre la edad, si no miradas, y eso es lo que hace único a este corcurso. La edición ha contado con un jurado internacional integrado por Isabel Muñoz, Manu Brabo, Sandra Balsells, Stéphanie Van Duin, Antonio López Díaz y José Luis Amores, seis referentes que refuerzan el valor cultural del certamen.