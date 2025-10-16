Luz verde a 1,6 millones para puntos limpios en municipios de Ávila y Burgos

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la construcción de puntos limpios de recogida selectiva en los términos municipales de Cebreros y Hernansancho, en Ávila, y Merindad de Río Ubierna, en Burgos, por valor de 1,6 millones.

En concreto, ha aprobado 640.738 euros para la contratación de obras para la construcción de un punto limpio de recogida selectiva en el término municipal de Cebreros para la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos y que dará servicio a la Mancomunidad de Pinares de Ávila, de aproximadamente 4.416 habitantes repartidos en los municipios de Cebreros, El Herradón de Pinares, San Bartolomé de Pinares y Santa Cruz de Pinares.

Por otro lado, también ha dado luz verde a la construcción de un punto limpio de recogida selectiva en el Término Municipal de Hernansancho para la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos y que dará servicio a la Mancomunidad Ribera del Adaja de Ávila, de aproximadamente 4.277 habitantes. La inversión será de 482.150 euros, detalla la Junta en un comunicado.

La citada Mancomunidad comprende un total de 19 municipios: Adanero, Blascosancho, El Bohodón, Gotarrendura, Las Berlanas, Monsalupe, Peñalba de Ávila, San Esteban de los Patos, Santo Domingo de las Posadas, Vega de Santa María, Aveinte, Cardeñosa, El Oso Hernansancho, Mingorría, Pajares de Adaja, Pozanco, Sanchidrián, Tiñosillos y Velayos.

Por último, se ha autotrizado la inversión de 510.052 euros para la construcción de un punto limpio de recogida selectiva en el Término Municipal de Merindad de Río Ubierna, localidad de Sotopalacios para la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos y que dará servicio a la Mancomunidad Tierras del Cid de Burgos, de aproximadamente 7.465 habitantes.

Esta Mancomunidad comprende un total de 16 municipios: Alfoz de Quintanadueñas, Fresno de Rodilla, Huérmeces, Hurones, Merindad de Río Ubierna, Monasterio de Rodilla, Montorio, Pedrosa de Río Urbel, Quintanaortuño, Quintanapalla, Quintanilla Vivar, Rubena, Sotragero, Valle de las Navas, Valle de Santibanez y Villayerno Morquillas.