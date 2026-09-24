Luz verde a dos nuevas cuadrillas contra incendios forestales en León con una inversión de 1,6 millones

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado dos nuevos encargos a la empresa pública Tragsa para reforzar el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia de León, con una inversión conjunta que roza los 1,65 millones de euros.

Los encargos permitirán disponer de dos nuevas cuadrillas terrestres, que desarrollarán durante todo el año trabajos de prevención, restauración y conservación de los montes, además de intervenir en la extinción de incendios forestales cuando sea necesario.

Una de estas cuadrillas trabajará en los montes de utilidad pública, vías pecuarias y otro tipo de terrenos pertenecientes a trece municipios de las comarcas forestales de La Magdalena, Villablino, Benavides de Órbigo y León.

En concreto, los términos municipales beneficiados son Los Barrios de Luna, Soto y Amío, Carrocera, Riello, Igüeña, Murias de Paredes, Santa María de Ordás, Las Omañas, Cabrillanes, Valdesamario, Cimanes del Tejar y Llamas de la Ribera y Rioseco de Tapia.

La segunda actuará en los montes de utilidad pública y otros espacios, como las riberas de los ríos, de los municipios de Torre del Bierzo, Igüeña, Folgoso de la Ribera, Noceda del Bierzo Castropodame y Bembibre, todos ellos incluidos en la comarca forestal de Bembibre.

Cada cuadrilla estará integrada por siete bomberos forestales, es decir, un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas.

Entre las actuaciones previstas figuran clareos, podas y desbroces, creación y mantenimiento de áreas cortafuegos, limpieza de caminos y cunetas, instalación y mantenimiento de pasos de agua y sustitución de cerramientos deteriorados.

También realizarán trabajos relacionados con la apertura y mantenimiento de sendas para facilitar el acceso a distintos espacios naturales y cursos fluviales.

Al final de este año se alcanzará la cifra de 71 de las 111 cuadrillas terrestres incorporadas a Tragsa y, por tanto, integradas en un operativo de carácter público, que será del 100 por 100 por ciento en 2028.

La Junta avanza de esta manera en el refuerzo y consolidación del operativo Infocal mediante medios estables que desarrollan una labor preventiva durante todo el año, con lo que se podrá contribuir a mejorar el estado de los montes y a aumentar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales.