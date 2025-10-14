Luz verde a la licencia para revitalizar el entorno de la Catedral de Valladolid

Archivo - Inicio de las obras del ascensor de la catedral de Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este martes a la licencia de obras (proyecto básico y ejecución) para la restauración y revitalización del conjunto catedralicio de Valladolid y para abrir nuevos espacios culturales y públicos ya que el proyecto permitirá la apertura del Patio de los Cipreses hacia la Plaza de la Universidad.

El proyecto también permitirá la creación de un nuevo Museo Diocesano, la recuperación de la Puerta de Santa María y la adecuación de los espacios situados sobre las capillas del lado del Evangelio para albergar la Biblioteca Diocesana con acceso desde la Plaza de Portugalete.

El Ayuntamiento de Valladolid ha explicado que la actuación museística se desarrolla con la restauración y acondicionamiento de las dependencias existentes, con trabajos de limpieza y consolidación de fábricas y ventanas góticas, reparación de cubiertas, ejecución de cámara bufa, renovación de pavimentos interiores no históricos para la instalación de canalizaciones y adaptación a requerimientos del Código Técnico de Edificación (CTE).

También está prevista una pequeña ampliación ejecutada sobre cimentación superficial de losa rígida de hormigón con estructura metálica y cerramientos mixtos de ladrillo y sillería caliza, tabiquería interior de cartón yeso y madera, cubierta ligera de cinc al cuarzo, limpieza y restauración de paramentos adyacentes y dotación de instalaciones eléctricas con LED.

Además, se incluye la construcción de una escalera y un ascensor en el lado norte del espacio que conecta con el nivel de la biblioteca que se integrará en el volumen del conjunto.

El proyecto se ha estructurado en cuatro zonas ante la diferente naturaleza histórica y constructiva de las zonas en las se va a intervenir y para clarificar el contenido si bien el objetivo prioritario del proyecto es dotar de unidad a los elementos intersticiales de los sucesivos tiempos que configuran el conjunto de la Catedral.

"Se trata por ello de eliminar, en la medida de lo posible, los elementos discordantes y heterogéneos que confunden la contemplación del conjunto catedralicio", han aclarado desde el Ayuntamiento de Valladolid.