La magia de las 'Noches Mágicas en Navidad' llegará a 34 pueblos salmantinos desde el 5 de diciembre

SALAMANCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de las 'Noches Mágicas en Navidad' de la Diputación de Salamanca llenarán de magia 34 municipios salmantinos, por lo que al final de esta edición serán 223 las localidades a las que se ha llegado desde que se ha iniciado este programa.

Estas cifras, como ha reseñado el diputado de Cultura, David Mingo, ha convertido esta programación "en un programa similar a las Noches de Cultura de verano", a lo que ha añadido que " se ha ido consolidando, sin duda, y que perdura con una propuesta estable de magia de calidad en unas fechas de tradición que potencian el encuentro familiar, el encuentro intergeneracional, de nietos y abuelo".

El programa se desarrollará durante los meses de diciembre y de enero, ya que comienzan el 5 de diciembre en el Guijo de Ávila y terminan el 5 de enero en Parada de Rubiales.

El formato de cada actuación es "versátil, unipersonal, adaptado a cualquier espacio escénico, y en locales adecuados para garantizar la cercanía y el éxito con el público, que en la magia también es muy importante" ha apuntado David Mingo.

Los municipios a los que llegará este programa son Barbadillo, Boada, Bóveda del Río Almar, Cabeza del Caballo, Cabrillas, CAndelario, El Arco, El Bodón, Fresno Alhándiga, Fuenteguinaldo, Guijo de Ávila, La Alberca, La Tala, La Vellés, Humbrales, Mancera, Monleón, Montemayor del Río, Navales, Navarredonda de la Rinconada, Palacio del Arzobispo, Parada de Rubiales, Puebla de Azada, Santiago de la Puebla, Sardón de los Frailes, TArazona de la Guareña, Torresmenudas, Valdefuentes de Sangusín, Villagonazalo de Tormes, Villarino, Villamayor, Viellavieja de Yeltes y Zorita de la Frontera.

Seis de los magos que protagonizarán cada espectáculo son de Salamanca, y el resto, de distintas partes de la comunidad de Castilla y León, como ha indicado el diputado.

Cada uno de los espectáculos "combinaá habilidades y destrezas que van a asombrar al público de todas las edades y que van a entretener a todos los espectadores con los trucos y con las ilusiones que convierten la realidad en algo imposible con concepto de la magia, sin olvidarse siempre del humor" ha explicado el David Mingo.