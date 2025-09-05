Maíllo (IU), sobre los incendios: "Si Mañueco tuviera un poco de dignidad y coherencia, no seguiría ni un minuto más". - IU

El líder federal y el regional han visitado las zonas leonesas afectadas por los incendios con un encuentro con profesionales de prevención y extinción de incendios LEÓN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y el líder en Castilla y León, Juan Gascón, han recorrido las zonas afectadas por incendios de la provincia leonesa el pasado jueves y viernes. La ruta, que ha incluido encuentros con sindicatos, ayuntamientos y organizaciones ecologistas en los municipios, ha finalizado con un encuentro con agentes medioambientales y sindicatos en la capital.

Los líderes trasladarán sus propuestas a las instituciones: "Si Mañueco tuviera un poco de dignidad y coherencia no seguiría ni un minuto más como presidente de la JCYL y no se presentaría como candidato del PP", ha declarado Maíllo en la sede de Izquierda Unida en León este viernes.

Con estas declaraciones resumía las reivindicaciones que el vecindario y las organizaciones sociales de municipios leoneses han trasladado a los líderes en su ruta por las zonas afectadas por los incendios.

"Exigimos un proyecto político donde lo rural vuelva a ser centro de atención de las administraciones públicas", ha afirmado, para añadir el líder autonómico que "el modelo de negocio está más en la extinción de incendios que en la prevención".

Los líderes trasladaron a las organizaciones sociales la necesidad de exigir responsabilidades políticas por la "nefasta" gestión de los incendios. "Es necesario aglutinar fuerzas en torno a partidos de la izquierda transformadora", ha apuntado Gascón, quien se propone conseguir que el PP "deje de manejar las riendas de un poder que ha ejecutado más en interés de sus empresas amigas que de la ciudadanía".

La visita de los líderes ha finalizado con un encuentro con sindicatos y agentes medioambientales. "Aquí la única solución es destrozar este operativo y hacerlo de nuevo", ha advertido Sara Mateos, agente medioambiental y delegada de CSIF.

La reunión ha contado con la presencia de representantes agrarios leoneses, entre ellos Juan Antonio Rodríguez, delegado de la Unión de Campesinos de León (UCCL), para quien "el fuego no es una causa, es una consecuencia de las políticas de abandono del medio rural".

Rodríguez ha narrado a los representantes la "falta de liderazgo" en la organización de la atención a los incendios, que alcanzaron casas y producciones agrícolas. "Además del incendio que hemos sufrido, ahora tenemos un incendio político", ha denunciado el representante agrario, pues "la Junta quiere lavarse la cara para las elecciones".

Gascón y Maíllo han finalizado la visita expresando a las organizaciones las propuestas que Izquierda Unida trasladará a las instituciones para una mejor gestión de los montes. "Ha sido desoladora la visita que hemos hecho a Las Médulas", ha lamentado Maíllo, quien entiende que "no hay mejor política de incendios que la preventiva, y esa se ha abandonado. En el desarrollo territorial está el futuro de nuestro país".