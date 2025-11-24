Manifestaciones por el 25N en Castilla y León: horario y recorrido de las marchas contra la violencia de género

Archivo - Una mujer sostiene una pancarta durante una manifestación contra las violencias machistas. - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marchas convocadas por organizaciones de mujeres y colectivos feministas teñirán este martes, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las calles de toda Castilla y León de morado para rechazar la violencia de género.

Las nueva provincias de la Comunidad acogerán protestas, como Ávila, donde el Movimiento Feminista de la capital ha programado una manifestación que arrancará a las 19.30 horas en el Paseo San Roque, frente a la Estatua de los Derechos Humanos, y finalizará con la lectura del manifiesto en la plaza del Mercado Chico.

La ciudad de Burgos también acogerá una protesta organizada por la Coordinadora Feminista, con el lema 'Ni una menos en casa, ni bajo el cielo de Gaza', la cual comenzará a las 20.00 horas en la plaza del Cid y llegará a la plaza Mayor.

En León, la Plataforma contra la Violencia Machista ha llamado a participar en una manifestación con el lema 'Libres, Juntas, Vivas, Somos más', con salida a las 19.00 horas en la plaza de Guzmán el Bueno y finalización en la Plaza de San Marcelo.

Asimismo, Palencia albergará una protesta este 25 de noviembre en una concentración convocada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres a las 20.00 horas en la estatua de La Mujer, en la calle Mayor de la capital.

El Movimiento Feminista de Salamanca reunirá, por su parte, al feminismo de la capital charra en una manifestación que saldrá un año más desde la plaza de la Concordia a las 19.30 horas, mientras Segovia Feminista ha optado por programar la movilización a las 19.00 horas con inicio en la plaza de San Martín, en una marcha bajo el lema 'Sin miedo, hablar puede cambiarlo todo'.

Igualmente, la ciudad de Soria se manifestará este 25 de noviembre con una marcha que saldrá a las 19.30 horas desde la plaza Mayor y que llegará a la plaza de Las Mujeres.

Valladolid también marchará contra la violencia de género en una manifestación convocada por la Coordinadora de Mujeres bajo el lema 'La violencia institucional también es violencia machista', que empezará a las 20.00 horas en Fuente Dorada para concluir en la plaza de la Universidad. Por su parte, l Foro Feminista participará en esta convocatoria con el mensaje 'La prostitución es violencia contra las mujeres'.

'No murió, la asesinaron. Vivir sin miedo' será, por otro lado, el lema de la protesta programada por la Coordinadora Feminista de Zamora a las 20.30 horas en la plaza Mayor de la capital.

Así, todas las capitales de provincia de la Comunidad tendrán actos en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a los que se suman los organizados en municipios y localidades por diferentes asociaciones y administraciones locales.