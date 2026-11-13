Mantiene la situación 1 del Inuncyl y constata el realojo sin incidencias en Piedralaves (Ávila)

Reunión del CECOP. - JCYL

ÁVILA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) provincial de Ávila ha determinado este viernes el mantenimiento de la situación 1 de la fase de emergencia del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (Inuncyl) y ha constatado que el realojo de los vecinos de Piedralaves (Ávila) se ha completado sin incidencias.

Según ha informado la Delegación Territorial de la Junta en Ávila en un comunicado recogido por Europa Press, la reunión de seguimiento ha estado presidida por el delegado territorial, José Francisco Hernández Herrero, y en ella los distintos servicios territoriales han analizado la evolución de la emergencia por inundaciones en el sur de la provincia.

Durante la sesión, el órgano de coordinación ha reiterado la necesidad de prolongar las medidas de precaución habituales ante posibles incidencias derivadas de la situación meteorológica y del estado del terreno por la precipitación acumulada.

Asimismo, Hernández Herrero ha indicado que se ha llevado a cabo con "total normalidad" el retorno de los usuarios a la residencia de personas mayores 'Bosque de Gredos', a quienes se ha garantizado en todo momento la atención sociosanitaria.

En el ámbito educativo, la reunión ha servido para constatar la normalidad generalizada en los centros escolares del sur de la provincia.

En el caso específico del CEIP 'San Juan de la Cruz' de Piedralaves, se ejecutan las labores necesarias de limpieza y desinfección de las instalaciones con el objetivo de que la actividad lectiva presencial pueda retomarse con plenas garantías el próximo lunes.